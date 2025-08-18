«Para nosotros, Ibiza representa como nada el valor de la familia en sí»

Estar juntos, salir de la rutina y compartir tiempo de calidad, viviendo experiencias y momentos que llenan los álbumes de recuerdos imborrables. Ése es el objetivo de los viajes en familia: ir con nuestros seres queridos de vacaciones a un lugar que nos haga sentirnos cómodos y seguros, casi como en casa.

Y como en casa es como se siente la familia toledana Viso Figueroa cuando viene a Ibiza cada verano a disfrutar de sus merecidas vacaciones. Una «tradición», como ellos definen, que comenzó cuando la madre, Raquel, era pequeña y ya veraneaba en la isla con su familia. Cuando ella y Jose Ramiro se casaron y tuvieron a su primer hijo, Marco, decidieron que Ibiza sería su primer destino de vacaciones en familia, con el recuerdo de aquellos veranos que Raquel pasaba en la isla con sus padres. Y desde aquel momento, comenzó una historia de fidelidad a Ibiza que dura hasta hoy y a la que se han sumado sus hijos Jaime y Pablo, también enamorados de la isla.

Los primeros años de la familia Viso Figueroa en Ibiza. / Archivo de la familia Viso Figueroa

Aquí, disfrutan de una Ibiza que nunca les decepciona, como ellos definen «maravillosa»: «con aguas cristalinas y de un azul turquesa memorable, con una naturaleza y un paisaje variados y ricos, y qué decir de la belleza de las calas, del bullicio amable del puerto por la noche, los rinconcitos pintorescos de los pueblos de interior para cenar…». «Disfrutamos de una Ibiza alternativa y paralela a la imagen de fiesta que se proyecta con tanta facilidad en el mundo entero…», aseguran.

Los cinco han encontrado su lugar en el mundo para pasar tiempo de calidad. «Para nuestra familia, verano es sinónimo de Ibiza», señalan, y cada uno ha descubierto sus rincones favoritos a los que no pueden fallar: Raquel es fan de la Cala de Sant Vicent, que define como «las puertas del Cielo», Pablo es un entusiasta de Cala Tarida, Marco adora Benirràs… pero la lista de favoritos de esta familia es interminable: Cala Salada, Cala Llenya, Cala Boix, ses Salines… no hay centímetro de costa que los Viso Figueroa no hayan disfrutado en estos 25 años de vacaciones ininterrumpidas en Ibiza. A ello, añaden visitas ineludibles a Dalt Vila, al puerto y a los pueblos de interior.

Ibiza family moments: garantía de calidad

Cada año se alojan en su «casita de Ibiza», el San Miguel Park, en el Port de Sant Miquel, donde han encontrado un trato amable y cercano, haciendo amistad con el propietario, Juan Escandell, quien también gestiona el Kiosco Can Tothom, adherido al sello Ibiza Family Moments. El Consell de Ibiza puso en marcha el año pasado este distintivo, en colaboración con Fomento de Turismo de Ibiza, para promocionar la isla como destino de calidad para las familias y del que forman parte ya más de 50 empresas y que cuenta con más de 10.000 plazas turísticas.

Uno de los aspectos que destaca esta familia toledana de Ibiza es que han encontrado un destino de vacaciones que se ha ido adaptando a sus necesidades: desde los primeros años en que sus hijos eran pequeños y se pasaban las horas jugando en la playa hasta ahora, que ya son mayores y practican deportes acuáticos y disfrutan mucho de la gastronomía, de las comidas o cenas familiares, en algún rincón típico. «Para nosotros, Ibiza representa como nada el valor de la familia en sí: donde los cinco nos juntamos y hacemos vida familiar de calidad durante las vacaciones».

Los Viso Figueroa pasan lista de todos y cada uno de los platos típicos ibicencos que degustan cada año: bullit de peix, frita de polp, flaó, graixonera… y valoran la tranquilidad, cuidado y seguridad de las zonas que frecuentan, sin ponerle un pero a nada. Son defensores de la Ibiza pausada, tranquila y de «encanto y esencia cuya única manera de entenderla es vivirla».

Ellos son ejemplo del turismo familiar que convive con otros tipos de turismo «porque en Ibiza todos pueden encontrar su sitio» y animan a las familias a visitar una isla que «como la magia, no se explica, sino que se disfruta».

