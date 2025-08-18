Sant Antoni rinde homenaje a José Padilla en el evento 'SUN SETS x Ibiza'
Presentan el atardecer como patrimonio cultural con un evento benéfico dedicado al pionero del chill-out
El próximo jueves, Sant Antoni acogerá el evento 'Sun sets x Ibiza', una iniciativa de Ibiza Echoes y Dipef (Asociación de DJs y Productores de Ibiza y Formentera) para "celebrar la cultura del atardecer como patrimonio cultural de la isla y rendir tributo a José Padilla", pionero del sonido chill-out.
La celebración, enmarcada en las fiestas de Sant Bartomeu, tendrá lugar en sa Punta des Molí, que será el centro del evento. Contará con un set de música seleccionada directamente de la colección personal de discos de José Padilla. La música estará a cargo de amigos y colaboradores cercanos al dj, como Phil Mison, Andy Wilson, DJane Tsunami y Yawa Zé.
Además, el espacio albergará un mercado de vinilos organizado por el Ibiza Vinyl Club, donde coleccionistas y aficionados podrán encontrar piezas únicas.
Todos los fondos recaudados durante el evento, que incluyen donaciones voluntarias y la venta de bebidas, se destinarán a proyectos de sostenibilidad y a la preservación del patrimonio musical de Ibiza. La recaudación se gestionará a través de EarthPercent Ibiza, la rama local de la fundación británica cofundada por Brian Eno, dedicada a impulsar soluciones ambientales a través de la industria musical.
'Sun sets x Ibiza' "es un homenaje musical y cultural a un legado que ha consolidado a la isla como un referente internacional, estrechamente vinculado a sus paisajes, su historia y su gente", aclaran desde la organización
