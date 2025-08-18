Una 'tiktoker' se escandaliza con los precios de Ibiza: "30 euros dos botellas de agua"

Ibiza se consolida año tras año como uno de los destinos vacacionales más codiciados del mundo, atrayendo a millones de turistas en busca de buen tiempo, playas de aguas cristalinas y una oferta musical única. Por todos es conocido que la isla balear es un enclave imprescindible tanto para viajeros nacionales como internacionales.

Sin embargo, es la vida nocturna la que realmente define el espíritu de Ibiza. Sus icónicos clubes así como la presencia constante de djs de renombre mundial convierten a la isla en la meca de la música electrónica. Para muchos visitantes, la experiencia gira en torno al ritmo frenético de las noches interminables, haciendo de la fiesta el pilar fundamental del atractivo turístico de la isla.

Pero esta experiencia tiene un precio que muchos visitantes tildan de desorbitado. Es el caso de una usuaria de TikTok, que ha denunciado en esta red social el altísimo precio de un botellín de agua.

"Ibiza es caro, pero no te das cuenta de lo caro que es hasta que un agua te cuesta 15 euros", explica. La chica aparece en el vídeo junto con una amiga y se ve cómo ambas sujetan un vaso de agua con hielos: "Esto cuesta 30 euros". "El agua más valiosa del mundo", zanja la mujer.

Una publicación que no ha dejado indiferente a nadie y que ya acumula más de 2.000 comentarios. "Las cosas no son caras, solamente hay gente que intenta vivir por encima de sus posibilidades", escribe un usuario.