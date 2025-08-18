El Ayuntamiento de Ibiza aprovecha el agua de la piscina municipal para limpiar las calles

Han comenzado los trabajos de mantenimiento de la piscina municipal de Can Misses, que incluyen "aprovechar los 500 metros cúbicos de agua (500.000 litros) de la piscina para limpiar los barrios más cercanos, como Can Misses y Ca n’Escandell, con hidrolimpiadoras del servicio de limpieza". Además, "se regarán con una pequeña cuba del Servicio Municipal de Aguas", explica el Ayuntamiento de Ibiza. Esto será posible tras el acuerdo del Consistorio y Aqualia, que a partir de esta semana vaciará “paulatinamente” la piscina. Debido a esto, han habilitado un punto de carga en el edificio del Patronato de Deportes que permitirá aprovechar esta agua, libre de cloro, para baldeo, limpieza y riego, según ha explicado el Ayuntamiento en una rueda de prensa.

"El compromiso del Ayuntamiento no es solo apostar por nuevas infraestructuras, sino también mantener las que ya tenemos, ya que tienen mucha vida dentro. Hemos tenido la oportunidad de cerrar el 15 de agosto para poder realizar diversas reparaciones, como instalar una plataforma de viraje que faltaba y arreglar" todo lo pendiente, ha declarado Catiana Fuster, segunda teniente de alcalde y concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ibiza, en la presentación del mantenimiento de la piscina esta mañana. También ha añadido que a partir del 15 de septiembre se abren las instalaciones para "todas las personas que quieran hacer uso de la piscina municipal, asegurando espacios de calidad para la práctica del deporte".

Por su parte, el concejal de Jardines, Manuel Jiménez, ha comentado: "Nos encontramos en una situación de sequía muy grave, por lo que aprovecharemos el agua de esta piscina municipal. Hemos dejado que se pierda el cloro y la utilizaremos para baldear y limpiar las calles de este municipio, así como para regar los jardines del barrio de Can Misses. Básicamente, lo que queremos es seguir aprovechando cada gota de agua para que Ibiza lo note".

Los asistentes en la presentación de los trabajos de mantenimiento de la piscina municipal. / Juan Antonio Riera

El proceso de utilización

David Bernaus, jefe de servicio de Aqualia, también presente en la presentación, ha explicado el proceso de utilización de esta agua y cómo se distribuirá: "El proceso de reutilización del agua se divide en dos partes: por un lado, el riego de los jardines y, por otro, la utilización del agua para el baldeo de las calles. Para ello, Valoriza, la empresa de limpieza, pone a disposición sus camiones para baldear las calles, mientras que Aqualia colabora con el Ayuntamiento aportando un camión para transportar el agua y regar los jardines del barrio de Can Mises y alrededores. Actualmente, hay 500.000 litros de agua en la piscina y se ha instalado una bomba provisional que permite que los camiones, con diferentes capacidades, acudan a cargar. De este modo, aprovecharemos al máximo el agua sin retrasar las labores de mantenimiento de la piscina".

Las hidrolimpiadoras del servicio de limpieza cargando el suministro de agua. / Juan Antonio Riera

La jornada de presentación ha finalizado con la demostración del primer riego de plantas en la calle Es Freus. "Estamos en un jardín municipal del barrio de Can Misses, donde hace poco plantaron seis palmeras. Dos yucas las trasplantaron desde el polideportivo de Ses Figueretes, donde no podían estar, hasta este jardín", concluye Manuel Jiménez.