El Google Maps del sexo localiza casi 100 rincones para un ‘rapidín’ en Ibiza y 11 en Formentera

¿Te imaginas poder entrar a internet y buscar sitios públicos donde poder tener sexo? Es una realidad y está a un solo clic. Para quienes buscan emoción más allá de las sábanas, existe una web que lo tiene todo mapeado: mispicaderos.com, una plataforma colaborativa que desde 2009 recopila lugares públicos o discretos donde tener sexo en plena calle o en rincones poco convencionales. El sitio funciona como un ‘Google Maps del sexo rápido, con más de 31.000 ubicaciones registradas en todo el mundo... incluida Ibiza.

En la isla blanca se contabilizan casi un centenar de lugares clasificados como "sexcondites", recomendados por usuarios que valoran desde la discreción hasta las vistas. Algunos rincones sorprenden por lo románticos, otros por lo arriesgados, y varios por lo surrealistas.

Entre los más curiosos destaca el parking de los multicines de Ibiza ciudad, donde la clave está en los horarios: “Hay que sincronizarse para entrar y salir sin que nadie te vea… y no hacer mucho ruido”, recomienda un usuario. Otro lugar inesperado es el mirador de la calle Fruitera, descrito como un “enclave idílico para estar en pareja”, con vistas panorámicas y cierto aire cinematográfico.

Pero si lo tuyo es el drama, el Martillo, en el puerto de Ibiza, ofrece una experiencia tipo Titanic: “Vosotros contra la barandilla, mirando al mar… solo apto para valientes, de madrugada y fuera de temporada”.

Para los amantes de la naturaleza, Port des Torrent se presenta como una opción entre sabinas y pinos, con cierto aire salvaje y tranquilidad. Y para quienes prefieren lo urbano y discreto, el parking subterráneo de Santa Eulària es una joya oculta: a partir de la cuarta planta, no hay casi coches.

Lugares donde se puede mantener sexo según la plataforma / mispicaderos.com

Formentera

Aunque Formentera es conocida por su calma, también tiene su lugar —aunque discreto— en el mapa del llamado Google Maps del sexo. Según la plataforma, en la isla se han registrado alrededor de una decena de “sexcondites”. “Polvazo asegurado con vistas al mar, escuchando las olas. Cita muy romántica y al acabar te puedes dar un chapuzón”, dice un usuario sobre mantener sexo en la cala en Baster, en Migjorn.

“No es sinónimo de inseguro”

El creador de la web, Josean, un diseñador de Bilbao, asegura que el objetivo nunca fue fomentar la promiscuidad, sino ofrecer una solución segura y consensuada para quienes no disponen de espacio privado. “El sexo rápido no tiene por qué ser sinónimo de inseguro”, ha recalcado en varias entrevistas.

Aunque pueda parecer una curiosidad más de internet, mispicaderos.com se ha convertido en una especie de red social sexual anónima, donde la comunidad filtra, puntúa y comenta cada rincón.