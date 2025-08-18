Formentera supera las 80 pateras y 1.400 migrantes llegados este año

Formentera ya ha alcanzado la cifra de 1.400 migrantes llegados en patera a la isla, después de las últimas embarcaciones arribadas el pasado fin de semana.

La última en alcanzar la isla pitiusa lo hizo el sábado a las 20.35 horas, de acuerdo a la información oficial facilitada por Delegación de Gobierno. A esa hora, 18 personas de origen magrebí fueron rescatadas cuando navegaban al sur de la isla, gracias a un dispositivo que contó con la participación del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Con esta nueva patera, en 2025 ya han alcanzado Formentera 81, así como 1.400 migrantes, de acuerdo al recuento realizado por Diario de Ibiza a partir de los datos facilitados por fuentes gubernamentales. Además, en la madrugada del domingo, concretamente a las 3.30 horas, la Guardia Civil de Sant Josep interceptó en una carretera del municipio ibicenco a ocho personas de origen magrebí.

De esta forma, en este mes de agosto, el de mayor actividad migratoria del año por delante ya de junio, han llegado a las Pitiusas más de 400 migrantes en patera. En lo que vamos de año, esta cifra se sitúa ya por encima de los 1.600. En 2024, las Pitiusas superaron la barrera de los 3.000 migrantes.

«Colapso humanitario»

La situación de la pasada semana ha llevado a Gent per Formentera (GxF) a denunciar que la isla sufre actualmente un «colapso humanitario e institucional sin precedentes» debido a la llegada masiva de pateras en pocos días, con un número sin determinar de menores migrantes.

Tal y como recuerdan desde este partido político, todos estos niños se suman a los «cerca de 150» que ya están bajo tutela del Consell Insular, lo que, según aseguran, «desborda completamente a los servicios sociales y a los cuerpos de seguridad, que carecen de las estructuras y los recursos necesarios para afrontar la situación».

La formación progresista subraya que el espacio habilitado en la Savina para la acogida de las personas llegadas en estas embarcaciones «no reúne unas condiciones mínimas de seguridad, intimidad, bienestar ni dignidad», y acusa a las administraciones de agravar la situación por «la falta de una respuesta planificada».

«Es imprescindible que el Estado asuma su responsabilidad y aporte los recursos necesarios para dar una respuesta inmediata y efectiva. No podemos permitir que Formentera afronte sola una realidad que tiene una dimensión estatal y europea», señalan desde GxF, que reclaman la creación de un «fondo extraordinario de urgencia», así como una «planificación y coordinación claras entre las administraciones competentes» para afrontar esta emergencia.

El partido también critica la actitud del Govern balear por su «incapacidad de ejercer presión en Madrid». «Es evidente que el Govern autonómico no tiene fuerza negociadora. Si no es capaz de defender a las islas ante el Estado, está fallando en su responsabilidad más básica. Instamos a los diputados baleares en el Congreso a apoyar las legítimas demandas de Formentera», remarcan.

GxF dice «querer dejar claro» que «esta crisis no la provocan las personas migrantes».«Quien llega a Formentera es víctima de un viaje mortífero en el Mediterráneo, huye de la guerra, la pobreza y la persecución. El problema no son los migrantes, sino la falta de planificación y de recursos».

Quejas del Consell

Finalmente, la formación progresista reitera su exigencia de trabajar «de manera unitaria y transversal» con las instituciones implicadas y con las entidades sociales. «Como fuerza de oposición en el Consell, continuaremos ejerciendo nuestra responsabilidad de fiscalización y denuncia, pero recordamos que son los gobiernos competentes –Consell, Govern y Estado– los que tienen la obligación de actuar y aportar soluciones inmediatas. Formentera no puede esperar más», advierten desde GxF.

El pasado miércoles, en plena llegada de numerosas pateras a la isla, el presidente del Consell, Óscar Portas, compareció ante los medios de comunicación para denunciar la ausencia de «cualquier dispositivo de primera atención humanitaria» en la isla, como el que presta la Cruz Roja en otros puntos del litoral español, como Ibiza.

«Así no podemos continuar», advirtió, al tiempo que exigió una «respuesta inmediata por parte de todas las administraciones competentes» ante esta «situación de emergencia», especialmente del Gobierno central. Portas subrayó que Formentera, «no puede asumir en solitario esta presión sin un refuerzo claro en recursos humanos, logísticos y de asistencia humanitaria».

Recursos al límite

Portas también explicó que, actualmente, «todos los efectivos de la Policía Local están movilizados en tareas de traslado y asistencia» de migrantes, «con la consiguiente tensión sobre los recursos ordinarios destinados a la seguridad y el orden público».

No solo eso, sino que se dan situaciones «extraordinarias», como que la propia Brigada de trabajo del Consell deba proporcionar agua a los recién llegados desde las costas de África ante la ausencia de una primera ayuda, o que la Guardia Civil tenga que utilizar un vehículo de Protección Civil para trasladar a las personas rescatadas al haberse averiado el suyo.

En este sentido, asociaciones de guardias civiles y de policía también han levantado la voz de alarma y han reiterado que no cuentan con recursos disponibles para afrontar picos de migración como el de la semana pasada.

Portas también lamentó que la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, que visitó Ibiza a principios de julio, pero que no se desplazó hasta la pitiusa del sur, no tenga previsto venir a la isla para conocer de primera mano la realidad que afrontan las Pitiusas.