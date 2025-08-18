A falta de vivienda, lo que sea

En algún lugar hay que dormir y descansar. Y a falta de vivienda asequible, se recurre a lo que sea, como hace este hombre que duerme, al amanecer, en un paseo de Platja d’en Bossa. Al despertar, lo desmonta todo y lo guarda entre los arbustos. De noche vuelve a montar su ‘hogar’. No es el único que vive así en esa zona.