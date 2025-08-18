La DGT avisa de que la ‘furgo discoteca’ de Uber en Ibiza es ilegal

El nuevo servicio discotequero de Uber, presentado por todo lo alto en Ibiza a finales de julio, acaba con polémica. La denominada ‘Party Van’, una furgoneta que incluye un discjockey pinchando a bordo y luces estroboscópicas, incumple el Reglamento de circulación, ya que genera distracciones y riesgo para la seguridad vial.

Así lo ha indicado a este diario un portavoz de la Dirección General de Tráfico (DGT), que añade que deben ser las policías locales o la Guardia Civil de Tráfico las que sancionen este transporte festivo. De hecho, la Policía Local de Ibiza ya ha interpuesto una denuncia contra el nuevo servicio de la plataforma, después de que interceptara al vehículo «con música de alto volumen y equipo de Dj». Esta sucinta descripción es la que figura en último parte de los controles de seguridad que publica periódicamente Vila.

De momento, el Ayuntamiento no ha facilitado la cuantía de la multa y se limita a confirmar la apertura del expediente sancionador. Por su parte, un portavoz de Uber señala que la ‘Party Van’ es una acción conjunta con la discoteca Amnesia, además de asegurar que este servicio «no ha cometido ninguna irregularidad» y que, el día que fue interceptada, la furgoneta «continuó con normalidad».

La ‘Party Van’ fue presentada en la fiesta de apertura de Resistance del 23 de julio para estar en funcionamiento los fines de semana hasta ayer domingo. Según destacó esta plataforma, se trata de una oferta con vehículos adaptados con equipo de sonido profesional, consola de Dj, iluminación y capacidad para siete pasajeros.