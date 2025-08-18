Los detalles de la boda de Makoke en Ibiza: será una ceremonia sólo para adultos

Makoke se casará en Ibiza con Gonzalo Fernández, director de una empresa de publicidad digital, con quien mantiene una relación desde hace dos años. Se tratará de una ceremonia íntima y especial en la isla donde nació su amor, publica Lecturas.

La fecha del enlace es el 12 de septiembre y tendrá lugar en la Hacienda Na Xamena, el hotel de lujo del norte de la isla, tal y como adelantó en exclusiva la revista del corazón.

Este establecimiento fue el primer hotel de cinco estrellas de Ibiza. Situado a 180 metros sobre el nivel del mar, este alojamiento cuenta con casi 80 habitaciones y suites espectaculares, un restaurante de temporada con sus originales nidos gastronómicos y un Spa con fama mundial con cascadas suspendidas con vistas al Mediterráneo.

Hacienda Na Xamena es uno de los alojamientos más espectaculares de Ibiza. / Hacienda Na Xamena

Se trata de la tercera boda para la ex de kiko Matamoros a sus 55 años. La celebración contará con un aforo reducido de menos de cien invitados entre familiares y amigos, que asistirán a un enlace al atardecer con el mar Mediterráneo de fondo.

Código de vestimenta

El código de vestimenta será de estilo bohemio chic ibicenco, descartando así la clásica corbata. La pareja no quiere una boda convencional, sino algo distinto y especial.

Makoke ha revelado que lucirá dos vestidos exclusivos creados por los diseñadores españoles Juanjo Oliva y Juan Vidal.

No se permitirá la asistencia de niños. Pese al cariño que siente por sus nietos, la colaboradora televisiva y su pareja han querido organizar una fiesta solo para adultos. Su hijo Javier la llevará al altar, mientras que la hermana de Gonzalo actuará como madrina.