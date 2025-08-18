Consulta el programa de Fiestas de Sant Agustí: estas son las bandas invitadas

Más de 30 actividades para todas las edades completan el programa de fiestas de Sant Agustí. El Ayuntamiento de Sant Josep ha presentado este lunes, a través de la concejalía de Fiestas, las propuestas culturales, lúdicas y tradicionales que se desarrollarán del 20 de agosto al 20 de septiembre.

La concejala de Fiestas de Sant Josep, Isabel Castellar, ha asegurado que "las fiestas de Sant Agustín son un espacio de encuentro y de convivencia entre vecinos de todas las edades". "Hemos preparado un programa inclusivo para todos los públicos, pensado para niños, jóvenes, familias y gente mayor. Asimismo, queremos agradecer especialmente la colaboración de todas las asociaciones y entidades del pueblo, que han hecho posible una propuesta tan rica y variada", ha destacado Castellar en un comunicado

Programación

El programa de actividades de las Fiestas de San Agustín se iniciará el próximo miércoles 20 de agosto con un taller infantil de ciencia a cargo de Eiviciència, dirigido a niños de 7 a 10 años, que tendrá lugar es Tancó de Can Curt.

El día siguiente, jueves 21 de agosto, se inaugurará la exposición 'Artistas de Sant Agustí', organizada por la Asociación de Vecinos, en la sala de exposiciones de Can Curt, y que se podrá visitar hasta el 31 de agosto.

El programa continuará el viernes 22 de agosto con un baile popular organizado por el Club de Mayores de Sant Agustí, que se celebrará en la plaza del pueblo. A continuación, tendrá lugar un taller de astronomía en formato de actividad familiar, para el cual habrá que inscribirse previamente.

Cartel de las fiestas de Sant Agustí 2025. / ASJ

El sábado 23, a las 10 horas, se llevará a cabo un taller de pintura sobre cerámica para adultos en Can Curt, que también requiere inscripción y a las 10.30 horas tendrá lugar la gincana juvenil 'Missió Cuc de Garrova' para jóvenes de 12 a 17 años. La noche finalizará con la entrega de trofeos de los concursos en el Club de Mayores a las 21 horas.

El martes 26 se dedicará a los más pequeños con una fiesta de agua y espuma al exterior de Can Blau a las 18.30 horas y, a las 20.30 horas, la proyección de la película 'Inside Out 2' en el mismo espacio.

El miércoles 27 de agosto, a las 20.00 horas, se celebrará una misa en honor a Santa Mónica, y a continuación, a las 21 horas, se podrá disfrutar del concierto 'Música Nostra', una propuesta de música tradicional ibicenca a cargo del coro de cámara Petit Cor y el conjunto instrumental dirigido por Vicent Tur Palacio.

El jueves 28, día grande de Sant Agustí, empezará con la misa solemne a las 19 horas, seguida de una tamborada con el grupo Esperitrons y la lectura del pregón de fiestas a cargo de Charlotte Look. La jornada acabará con una noche de conciertos a partir de las 21 horas con las actuaciones de Swingin Tonic, Balkumbia (Barcelona) y Dakidarría (Galicia).

El viernes 29 de agosto, a las 19 horas, tendrá lugar el espectáculo final de curso de los niños de la Escuela Municipal de Verano de es Vedrà. A las 20.30 horas, se podrá disfrutar de una degustación de sorbete y chupa chups de sandía, a cargo de Marga Orell y con la colaboración del Consell de Ibiza. A continuación, empezará la fiesta de sa Síndria en el jardín del bar Can Berri, con las actuaciones de Stone Corners y una sesión musical de Rock my DJ Siete.

Las celebraciones seguirán sábado 30 de agosto con una nueva noche de conciertos a partir de las 21 horas, con Doctor Trapero & Friends (Ibiza), La Regadera (Burgos), Mala Gestión (València) y el DJ Ashtralmyer.

Grupos invitados

La Regadera nació en Burgos, de la ruptura de otra banda llamada A kal y kanto, grupo que con diez años de andadura llegó a dar más de 200 conciertos. Es un proyecto de música mestiza que mezcla estilos como ska, reggae y rock, adornados con detalles latinos.

Mala Gestión es un grupo de amigos de Valencia que se dedican a hacer 'ñunk, el género musical del futuro', como ellos mismos se definen. "Nos gusta experimentar en nuestras canciones con muchos estilos y dar conciertos frenéticos que hagan al público acordarse de nosotros: mucho pogo y jaleo", afirman en su web.

Balkumbia es una banda de fusión mestiza que fusiona la cumbia con la música balcánica. Se formó en el año 2015 en la ciudad de Barcelona, con músicos de Europa y Latinoamérica.

Dakidarria proviene de un término vasco que en gallego hace referencia a un tipo de alegría. Este nombre refleja la filosofía de la banda: transmitir buen rollo, optimismo y energía positiva a través de su música: ska, punk y reggae.