Consulta el programa completo de las Fiestas de Sant Agustí 2025

El Ayuntamiento de Sant Josep ha presentado este lunes, a través de la concejalía de Fiestas, las propuestas culturales, lúdicas y tradicionales que se desarrollarán del 20 de agosto al 20 de septiembre.

Miércoles, 20 de agosto

19 horas. Taller infantil de ciencia, a cargo de Eiviciència. Imprescindible inscripción previa en el correo avsantagusti@gmail.com, con el nombre y apellidos, edad y teléfono de contacto. Edad: de 7 a 10 años. En el Tancó de Can Curt.

Jueves, 21 de agosto

19.30 horas. Inauguración de la exposición 'Artistes de Sant Agustí', organizada por la Associació de Vesins de Sant Agustí, en la Sala de Exposiciones de Can Curt. Horario de visita: de jueves a domingo, de 19.30 a 22.00 horas, hasta el 31 de agosto.

Viernes, 22 de agosto

21 horas. Baile en la plaza. Lo organiza el Club de Majors de Sant Agustí.

21.30 horas. Taller de astronomía. Actividad familiar. Imprescindible inscripciones en el correo apropantlanatura@gmail.com.

Sábado, 23 de agosto

10 horas. Taller de pintura sobre cerámica, para adultos. Plazas limitadas. Imprescindible inscripción en el correo electrónico festes@santjosep.org. En Can Curt. 10.30 h Gran Gimcana Jove Missió Cuc de Garrova. En la plaza de Sant Agustí. Equipos de 6 jóvenes de 12 a 17 años. Inscripción del 13 al 19 de agosto. Plazas limitadas. Bases de participación e inscripciones en www.santjosep.org.

21 horas. Entrega de trofeos del concurso de juegos de mesa Festes de Sant Agustí, en el club de Mayores de Sant Agustí.

Martes, 26 de agosto

18.30 horas. Fiesta infantil de agua y espuma, a cargo de S'Espurna. En la zona exterior de Can Blau. 20.30 h Cine infantil. Proyección de la película 'Inside Out 2' (castellano). En la zona exterior de Can Blau.

Miércoles, 27 de agosto

20 horas. Misa en honor de Santa Mónica.

21 horas. 'Música Nostra", concierto del coro de cámara Petit Cor bajo la dirección de Jordi Martí Company. Es un recopilatorio de canciones tradicionales ibicencas con arreglos para coro y conjunto instrumental a cargo de Vicent Tur Palau.

Jueves, 28 de agosto

19 horas. Misa solemne de Sant Agustí. Misa coral de Vicent Ribas cantada por el Cor de Sant Agustí y el Cor Parroquial des Puig d'en Valls. A continuación, procesión y ball pagès a cargo del Grup Folklòric Sa Colla des Vedrà. Convite al público asistente a cargo de los obreros de la parroquia y el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia. Tamborrada con Esperitrons (Ibiza). Pregón de fiestas a cargo de Charlotte Look.

21 horas. Concierto de los grupos: Swingin Tonic (Eivissa), Balkumbia (Barcelona) y Dakidarría (Galicia)

Viernes, 29 de agosto

19 horas. Espectáculo final de curso, a cargo de los niños de la Escola Municipal d'Estiu de Sant Agustí. Festival creado y organizado por los niños y el equipo de monitores y dirección de la Escola d'Estiu des Vedrà.

20.30 horas Degustación de sorbete y chupachups de sandía a cargo de Marga Orell. Ofrecido por Sabors d'Eivissa. Con la colaboración del Consell de Ibiza.

21 horas Fiesta de la Sandía en el jardín del bar Can Berri. ¡Cócteles de sandía atómica y rock & roll!. Música Stone Corners Rock my DJ Set .

Sábado, 30 de agosto

21 horas. Conciertos de los grupos: Doctor Trapero & Friends (Ibiza), La Regadera (Burgos), Mala Gestión (Valencia) y DJ Ashtralmery.

Domingo, 31 de agosto

19 horas. Fiesta payesa en el pou des Rafals. La organiza el Grup Folklòric Sa Colla des Vedrà.

Jueves, 4 de septiembre

19 horas. Inauguración de la exposición de utensilios y herramientas tradicionales 'Mar i terra', organizada por las asociaciones de mayores de Sant Agustí y Sant Josep, en la Sala de Exposiciones de Can Curt. Horario de visita: de jueves a domingo, de 19 a 21 horas, hasta el 21 de septiembre. Actividad organizada dentro de la Setmana Ludolingüística 'Units pel nostre parlar'.

Viernes, 5 de septiembre

Comida homenaje a las personas mayores del pueblo de Sant Agustí.

Sábado, 6 de septiembre

10 horas. Salida en kayak. Imprescindible inscripción previa en el correo electrónico ccesvedra@gmail.com. Inscripciones abiertas a partir del día 30/08. Precio de la salida: 10 euros.

Sábado, 20 de septiembre

20.30 horas. Nit de Poesia en el Tancó de Can Curt. La organiza la Associació de Vesins de Sant Agustí dentro de la Setmana Ludolingüística 'Units pel nostre parlar'.