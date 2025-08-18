Cala Bassa, Benirràs...: las playas de Ibiza donde podría haber medusas

La presencia de medusas en las playas de Ibiza y Formentera es cada vez más frecuente y, en muchos casos, también más abundante. Lo que antes era una molestia puntual se ha convertido en una situación habitual durante los meses de verano, precisamente cuando más concurridas están.

Los especialistas en la materia apuntan al cambio climático como una de las principales causas. El aumento de la temperatura del mar favorece la reproducción de las medusas, y la disminución de sus depredadores naturales, como tortugas marinas o peces luna, agrava el problema.

Además, las corrientes marinas y el viento pueden empujar a estos animales hacia la costa, donde quedan atrapados en zonas de baño.

Playas como Benirràs, Ses Salines, Punta Galera, Cala Bassa o la costa de Sant Antoni son algunas de las zonas donde más se suelen avistar. Los servicios de socorrismo ya han activado varios protocolos de aviso y prevención para evitar incidentes, ya que algunas especies pueden provocar picaduras bastante dolorosas.

¿Qué tipo de medusas aparecen en nuestras aguas?

La más común es la Pelagia noctiluca, conocida como medusa clavel. Su picadura puede causar escozor, enrojecimiento e incluso vómitos o reacciones alérgicas en personas sensibles. También se han visto ejemplares de Velella velella, que no suelen causar daño, pero pueden formar grandes acumulaciones en la superficie del mar.

La más temida, sin embargo, es la carabela portuguesa, cuyo contacto puede ser muy peligroso. Afortunadamente, su presencia en las islas es muy puntual.

¿Se puede evitar?

Aunque no siempre es posible prever su aparición, existen herramientas que pueden ayudarnos. Aplicaciones como MedusApp o Medusas Ibiza permiten consultar avistamientos recientes de medusas en tiempo real, gracias a los avisos de usuarios y socorristas. Son gratuitas y están disponibles para móviles. También se pueden consultar las condiciones del mar en apps como iMar, que permiten prever si el oleaje o el viento podrían acercarlas a la orilla.

Qué hacer si te pica una medusa

Salir del agua inmediatamente.

No frotar la zona ni aplicar agua dulce.

Enjuagar con agua de mar y, si es posible, aplicar vinagre o agua caliente (según el tipo de medusa).

Retirar tentáculos visibles con pinzas o una tarjeta rígida.

Aplicar frío local (nunca directamente sobre la piel).

Acudir a un centro de salud si los síntomas empeoran o hay una reacción alérgica.

En Formentera, por ejemplo, los socorristas atendieron casi mil picaduras el verano pasado, una cifra que refleja el alcance del fenómeno y la importancia de la prevención.