Bomberos de Ibiza se desplazan a Castilla y León para colaborar en la extinción de los incendios

El operativo ibicenco parte este martes por la mañana hacia Valencia

El Govern, a través de la dirección general de Emergencias e interior, ha coordinado un dispositivo humano y técnico de ayuda.

El Govern, a través de la dirección general de Emergencias e interior, ha coordinado un dispositivo humano y técnico de ayuda. / CAIB

E.P.

Ibiza

Medio centenar de bomberos de Baleares se desplazarán Castilla y León para colaborar en la extinción de los incendios declarados en la comunidad desde hace días.

Así se ha decidido en la reunión técnica de coordinación del contingente que se ha celebrado la tarde de este lunes en la sede de la Dirección General de Emergencias e Interior del Govern.

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha anunciado que el contingente balear que se desplazará a Castilla y León estará conformado por 50 bomberos, varios vehículos --entre ellos dos autobombas-- y recursos para el perimetraje de los incendios.

Los efectivos --que estarán todos coordinados por la Direción General de Emergencias-- serán mayormente de las distintas agrupaciones de Protección Civil, de los Bomberos de Palma y de los Bomberos de Menorca. De los Bomberos de Mallorca se desplazarán una veintena de efectivos, ha informado el Consell Insular.

Aún todavía no está decidido en qué zona concreta de Castilla y León estarán destinados, ha indicado la consellera. En cualquier caso, el contingente saldrá la mañana de este martes desde Mallorca, Menorca e Ibiza y se juntarán una vez en la península para poner rumbo al noroeste. Los bomberos de Ibiza partirán a las 11 horas rumbo a Valencia.

Baleares no enviará bomberos forestales del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) al considerar que el riesgo de incendio en el archipiélago, debido a las altas temperaturas, sigue siendo elevado, ha explicado Estarellas.

Otra imagen de la reunión.

Otra imagen de la reunión. / CAIB

"No movilizamos ningún tipo de efectivo que nos mengüe la capacidad de respuesta que podamos tener en las islas", ha asegurado la también vicepresidenta segunda del Ejecutivo autonómico en declaraciones a los medios de comunicación.

La consellera ha trasladado la solidaridad del Govern con las diferentes comunidades autónomas afectadas por los incendios y ha pedido "unidad en la respuesta". "Necesitamos ir de la mano para que se apaguen cuanto antes mejor los múltiples focos", ha zanjado.

El contingente

El director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, ha señalado que el operativo balear estará bajo una "célula de mando" compartida entre su departamento y la Dirección General de Medio Natural, con el apoyo de agentes de medio ambiente.

El contingente estará formado por dos subgrupos operativos integrados cada uno de ellos por una veintena de efectivos y una autombomba. Una de ellas es de los Bomberos de Palma y la otra de los Bomberos de Menorca y en ningún caso se han retirado del servicio contra los incendios forestales de Baleares, ha incidido Gárriz.

A ellos se le sumarán seis equipos de carácter ligero, que portarán "herramientas ligeras y equipos de alta presión que permiten hacer trabajos muy finos en zonas de difícil acceso". "Eso es lo que nos han pedido y eso es lo que hemos diseñado y estamos ofreciendo", ha subrayado.

Al equipo operativo lo acompañará un grupo de apoyo logístico para los avituallamientos, los desplazamientos y las gestiones administrativas.

También viajarán hasta Castilla y León un remolque de IbDigital que dará capacidad de comunicación satelital y una ambulancia y un vehículo logístico de tipo médico del SAMU 061 para garantizar la protección de los voluntarios baleares.

Todos estos efectivos, aunque estarán coordinados por el Govern, estarán bajo las órdenes del puesto de mando de Castilla y León.

