Las bodegas sobreviven a la sequía y logran una mejor añada que en 2024

El ligero aumento de las precipitaciones este año respecto al pasado, aunque no es suficiente para el campo y la salud de los recursos hídricos en la isla, ha sido una buena noticia para los productores de vino de Ibiza, que se muestran algo más aliviados, sobre todo si toman como referencia la experiencia de 2024, un año «especialmente seco». Ahora, comparativamente, dicen estar más o menos satisfechos. «En esta añada hay un volumen razonable. No es la más grande, pero es cualitativa. Es una añada precoz y madura», resume David Lorenzo, presidente de la Asociación de bodegueros y viticultores de Ibiza. Precoz porque «el verano térmico» comenzó muy pronto. «Lo ideal es que sea un poco más tardía y no tan madura, para poder jugar a ser más finos, pero bien, tenemos intensidad y maduración. Hay una buena uva. A esta añada le pondría un 8,5 o un nueve, y creo que todo el mundo está contento», añade.

Prevé que a mediados de septiembre los vinos estén «prácticamente hechos», algo que no es habitual. «Lo ideal sería vendimiar siempre todo en septiembre, con una temperatura un poco más suave para las personas» que trabajan en el sector.

Más cerca de la normalidad

Además, Lorenzo recalca que todavía no se ha vuelto a la normalidad: «Después de un 2024 dramático en cantidad, con mucha sequía, este año está más próximo a la normalidad. Ojo, no sobró agua, pero hubo la suficiente como para tener ciertas reservas y que la viña vegete bien. Y si el año pasado no hubiese sido tan duro, este año sería notable o sobresaliente, porque la viña hubiese aguantado». Lorenzo es enólogo y director técnico de Ibizkus, y señala, como representante de la empresa, que «lo que hay ahora no es la panacea», pero que el año pasado perdían «el 75% de uva por sequía». «Este año vamos a perder un 30% respecto a las previsiones o a la media estándar de cosecha», destaca.

En la cosecha de este año, calcula que en Ibizkus se acercarán a los 60.000 kilos. «Nuestro tope debería estar cerca de 80.000. Sobre los 85.000; y si el año es muy generoso y llueve en junio, tal vez 90.000, pero la media estaría más cerca a 75, 80... o 65.000». En 2024 llegaron a 19.000. «Entró una uva excelente, pero solo 19.000 es un drama».

Álvaro Pérez Navazo, director técnico de Can Rich, señala también que «la vendimia está muy avanzada». «Nos deben quedar unos tres o cuatro días por delante», señalaba el miércoles en conversación con este diario. «Vamos a terminar por encima de los 100.000 kilos, como habíamos previsto. Y eso es un 25% más que el año pasado», detalla. ¿A qué lo atribuye? «Ha llovido un poquito más en invierno, ha habido precipitaciones sobre todo hasta marzo, y esto ha hecho que haya algo más de fertilidad en algunas zonas. Además, cuando hay sequía la uva es más pequeña. Pero más que todo eso, la clave ha sido que hemos instalado unas redes antitorcaces este año y ha supuesto una diferencia abismal». «Además, las redes, al ser negras, sombrean, y esto ayuda a mitigar el calor y, en cierto modo, a que la madurez sea un poco más lenta y equilibrada».

En todo caso, hace referencia también a otros factores: «Hemos realizado una gestión de viticultura muy al detalle, con una estación meteorológica que nos echa una mano para orientarnos». «Hasta que no tengamos todo en la bodega, no descansamos, pero ya tenemos un 80% dentro», explicaba el miércoles.

Jose Abalde es el enólogo de Terramoll, en Formentera, y el jueves explicaba que ya habían recogido el 90% de la cosecha. Empezaron a recolectar el 28 de julio. Espera sacar unos 20.000 kilos, lo que equivale más o menos al doble del año pasado. Sin embargo, también matiza que no hay motivo para el triunfalismo, ya que 2024 no es un buen año con el que comparar: «Las producciones tampoco es que sean para tirar cohetes, aunque es mejor que el año pasado, eso está claro. Pero es que 2024 fue anormalmente malo. Lo normal es que cojamos entre 25.000 y 30.000 kilos, y un buen año podemos llegar hasta 35.000. Si baja de 25.000, para nosotros tampoco es un año excesivamente bueno, porque cultivamos 13 hectáreas de viña».

Con todo, concluye que no hubiese sido viable vivir otro 2024: «Si este año fuera como el pasado, sería mejor cerrar y dedicarnos a otra cosa».

En una línea similar se expresa Toni Costa, responsable de Can Maymó: «Si hubiésemos tenido otro año igual, nos hubiésemos deshecho de muchas viñas de secano». «Este año hemos adelantado bastante, estamos a la mitad de la cosecha y, de momento, las previsiones son muy buenas. Si hay que poner algún pero es que las altas temperaturas han menguado mucho la cosecha. Pero la calidad es muy buena», agrega.

Lorenzo, presidente de la mencionada asociación, señala que «en precios se ha subido muy poco» o que incluso se ha tratado de mantenerlos, «a costa de las bodegas».

A la espera de buenas lluvias

«Esperemos que llueva en los próximos meses, en otoño o invierno, a ver si hay suerte y se recupera un poco la humedad del suelo», señala José Abalde, enólogo de Terramoll, en Formentera. Destaca que, si bien este año ha habido algo más de lluvia, «tampoco es la panacea». La sequía continúa existiendo. «La situación es mejor que la del año pasado, pero se va notando. Las plantas sufren y algunas se van secando, otras van muriendo en las zonas que menos suelo hay», advierte este experto.