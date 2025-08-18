La Biblioteca Pública Insular renueva y amplía su aula de estudio en Cas Serres

La Biblioteca Pública Insular de Eivissa ha renovado y mejorado el aula de estudio situada en el primer piso del edificio polivalente de Cas Serres. Las obras han incluido mejoras en la instalación eléctrica y la incorporación de nuevas mesas con suministro eléctrico propio, lo que ha permitido aumentar la capacidad hasta un total de 36 plazas.

Este espacio, que abre de lunes a sábado de 9 a 21.45 horas, cuenta con calefacción en invierno y aire acondicionado en verano, ofreciendo así las condiciones necesarias para estudiar de forma cómoda durante todo el año.

Servicios de la biblioteca

Además de las salas de estudio, la Biblioteca Pública Insular mantiene su colaboración con eBiblio y eFilm Illes Balears, las plataformas de préstamo de libros electrónicos y de películas en streaming. A través de estos servicios, los usuarios pueden acceder a una amplia oferta cultural desde cualquier dispositivo.

La programación de la biblioteca incluye también actividades como talleres, charlas o cuentacuentos, con la posibilidad de consultar la agenda e inscribirse fácilmente a través de internet. Asimismo, el centro acoge exposiciones temporales sobre diferentes temáticas, acompañadas de guías de lectura que invitan a descubrir nuevos autores, géneros y perspectivas.

Con estas mejoras, la Biblioteca Pública Insular de Eivissa refuerza su papel como punto de encuentro cultural y espacio de estudio accesible para toda la ciudadanía.