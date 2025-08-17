«Los alquileres son muy caros y no admiten niños pequeños»

«¿Dónde vamos a ir?». Es la pregunta que se hacían en 1984 las familias que, tras cuatro años viviendo en barracones militares en sa Blanca Dona, veían muy cerca el desalojo. Una pregunta, ese «¿dónde vamos a ir?», que cada vez se hace más gente en la isla. Es la misma que se hacían hace unos meses los habitantes de las caravanas y coches del disuasorio de sa Joveria. Y la misma que al inicio de este verano se hacían también los residentes en el poblado chabolista de Can Rova 2. Pues 21 años se la hacían también quienes, ante la dificultad de encontrar una vivienda, habían montado sus hogares en las afueras más remotas de la ciudad, aprovechando las instalaciones militares.

En ellos vivían una treintena de familias, que, con algunos de los barracones ya derribados, se negaban a abandonar el lugar y reclamaban al Ayuntamiento de Ibiza «más tiempo» para poder buscar «a dónde ir». Ya había vencido la fecha tope, el 16 de abril, y frente a una de las estructuras ya destartaladas, con la pala de la excavadora en alto a punto ya para devorar el siguiente barracón, las familias explicaban a Diario de Ibiza su situación. A pesar de las peticiones, se habían negado a sacar sus muebles y enseres. «‘¿Dónde vamos a ir?’, se preguntaban y nos preguntaban a nosotros repetidamente», se leía en la página 5 de Diario de Ibiza del día 17.

«Permiso del perito municipal»

Antonio Santos, uno de los moradores, portavoz de las familias, aseguraba que se habían instalado en los barracones militares abandonados cuatro años atrás «con el permiso del perito municipal». También con el del anterior alcalde [se refería a Joan Prats] «según una señora que con un niño en brazos no para de repetir que el problema de buscar una vivienda en Ibiza es que ‘son muy caras y no admiten niños pequeños’». Santos, que trabajaba en el servicio municipal de recogida de basuras no era muy optimista, en vista de cómo se habían sucedido los acontecimientos: «Sin previo aviso, ayer se presentaron unos municipales y nos dijeron que nos fuéramos enseguida porque iban a demoler los barracones». Cuando le preguntaban qué tenían pensado hacer respondía: «No lo sabemos. Por de pronto nos han dado tiempo hasta mañana [el día que se publicaba el texto], pero ni aún así es suficiente para buscar un sitio donde podamos vivir pagando lo que es justo. Todos somos trabajadores con unos sueldos pequeños y no podemos pagar las elevadas cifras de alquiler que nos piden por todos lados». Unas declaraciones que serían totalmente válidas en la actualidad.

«Que nos den por lo menos quince días para buscar algo», comentaba una de las adultas más jóvenes, que confiaba en que salir en la prensa les ayudaría «a conseguir un lugar» en el que continuar sus vidas. Esa noche, según explicaban la iban a pasar en vela, con la excavadora de Damocles sobre sus viviendas, pensando en qué hacer cuando, al día siguiente, la máquina volviera a ponerse en marcha.

El alcalde y los "cabeza de familia"

No llegó a suceder. No, al menos, el 18 de abril. El alcalde en ese momento, Adolfo Villalonga, recibió a «los cabeza de familia», que le explicaron lo mismo que antes habían explicado a Diario de Ibiza. El primer edil accedió, finalmente, a conceder las semanas de gracia que pedían y aseguró que se había resuelto el expediente de demolición «ignorando que allí viviera alguien y, en todo caso, sin conocer las condiciones en que allí se habían instalado. «Al venir a verme los afectados y decirme que tuvieron en su día una autorización para entrar, cosa que, repito, ignoraba, las cosas han cambiado», explicaba a última hora de la mañana el alcalde, que ignoraba cuánto tiempo podría llegar a demorarse el desalojo. En el encuentro, uno de los asistentes llegó a afirmar que había sido su predecesor en el cargo quien les había dado la llave de los barracones: «Ya nos advirtió que podríamos estar ahí no sabía el tiempo, hasta que nos echaran, vaya», reconocían.

Eso sí, a pesar de la alegría por el retraso en el desahucio, las familias seguían haciéndose la misma pregunta: «¿Dónde vamos a encontrar viviendas a nuestro alcance?».