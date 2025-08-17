Así es sa Joveria, el último gran campamento de chabolas de Ibiza

Sergio G. Cañizares

Estas son las fotos del campamento de sa Joveria / Sergio G. Cañizares

El campamento de sa Joveria ha crecido y ya es como un barrio más de la ciudad de Ibiza. En los antiguos caminos que atravesaban el campo ahora encontramos dos centenares de chabolas que se alinean y desperdigan en un remedo de trazado urbanístico de la miseria. La gran mayoría están construidas con maderas, palés y lonas. En el interior hay alfombras y almohadas. Algunos guardan sus pertenencias en pequeñas tiendas de campaña compradas en Decathlon. Se ven colchones, sillas plegables, tendederos de plástico...

En la entrada de cada infravivienda se amontonan los zapatos de sus inquilinos. Hay pequeñas placas solares que sirven para cargar los teléfonos móviles o lograr algo de luz. También hay mucha suciedad, en su mayor parte, garrafas de agua. Son las once y media de la mañana de este sábado y hace muchísimo calor.

Camino principal de entrada al campamento. / David Ventura

«Nosotros nacimos en el desierto, estamos acostumbrados a esto», comenta Mohammed, quien comparte su chabola con otras tres personas. Es una infravivienda con dos habitaciones, amplia, bien construida y con el interior limpio, aunque la temperatura dentro, en plena ola de calor, es insufrible a no ser que uno esté acostumbrado a ello. «Solo nos falta el balcón y la terraza», nos dice con humor este migrante de origen saharaui.

Mohammed trabaja en la obra, llegó hace cuatro años a la isla y desde el verano de 2023 vive en el campamento de sa Joveria, por lo que es uno de los inquilinos más veteranos del lugar. Él es de los que vive aquí todo el año y espera seguir mucho tiempo, aunque hay una inquietud que le ronda: «He oído que el Ayuntamiento nos echará de aquí en septiembre».

La comunidad saharaui

Más confiados se muestran N.H.B. y Alí Dalh, dos saharauis que, fieles a sus códigos de hospitalidad, me dejan pasar al interior de su tienda y me invitan a té -bebida que tengo que rechazar porque soy incapaz de beber nada caliente con estas temperaturas abrasadoras- y me hablan de la comunidad de subsaharianos que han creado en sa Joveria. Los saharauis, todos ellos hombres, conforman la abrumadora mayoría de habitantes de este asentamiento. Todos hablan sin problemas aunque nadie permite que le hagan una foto, temen que eso les pueda comportar problemas en el trabajo.

«Cuando un saharaui quiere venir a Ibiza a trabajar, ya sabe que aquí se va a encontrar una comunidad. Nos cuidamos los unos de los otros. Cuando termina la temporada y alguien se marcha, los que nos quedamos le cuidamos la tienda», explica Alí Dalh, que trabaja en la empresa de recogida de basuras Valoriza y que también nació en el desierto: «Los que trabajan en la hostelería tienen más suerte porque hay empresas que les facilitan donde dormir. Los que trabajamos en las obras y en la limpieza, tenemos que venir aquí». Dahli no se queja de vivir bajo una lona, pero sí tiene una crítica al Ayuntamiento de Ibiza: «Nos cortaron el agua de las fuentes y me parece una crueldad innecesaria. Ahora la tenemos que ir a buscar a Sant Rafel».

«La ayuda humanitaria que llega a los campamentos de refugiados se ha reducido mucho, y cada vez hay más saharauis que nos venimos a España para mejorar nuestra vida. Tenemos la familia allí», explica N.H.B., quien señala que cuando nació, «el Sáhara Occidental todavía era español». «La gente de Ibiza no debe tener miedo de nosotros. Nunca ha venido la policía aquí por un robo o por nada», añade.

No todo el mundo está conforme con esta vida. Mohammed, que está sentando junto a su chabola, explica que el año pasado estuvo viviendo bajo un techo y, por supuesto, ahora lo echa de menos: «Trabajaba en un hotel y nos facilitaban un alquiler. Compartíamos un piso en la calle Castilla, en la ciudad», pero este año es distinto: «No he tenido tanta suerte, estoy trabajando en la obra y me he tenido que venir aquí, pasándolo mal, sobreviviendo sin agua y sin nada. Esto no es vivir, es sobrevivir».

Los hay que deben dormir en un colchón en el suelo. / David Ventura

«Aquí somos una familia»

Explica que actualmente en la tienda duermen tres personas, pero que se han llegado a hacinar cuatro y hasta cinco. «Llega gente nueva que no tiene donde dormir, y hasta que no se construyen una tienda [que es el nombre que le da a las chabolas] los acogemos y duermen en casa de uno o de otro. Aquí somos una familia y todo es de todos», señala Mohammed.

Alí, Ahmad, Brahim y Rashid se están preparando el té de la mañana. Nuevamente, me lo ofrecen, y nuevamente me veo obligado a rechazarlo, porque por muy bueno que esté, beber algo caliente cuando estamos a 38 grados me parece demasiado. Rashid es quien habla mejor español pero prefiere no hacer declaraciones, lo que es una pena. «Estudió filología inglesa en Cuba, es un tipo muy inteligente», me dicen sus compañeros con admiración.

«No molestamos a nadie»

Me comentan también que uno trabaja en la lavandería de un hotel, el otro en la construcción y un tercero lava coches en un rent a car. «El 90% de los que estamos aquí tenemos trabajo», aseguran. Ellos son temporeros y cuando termine la temporada regresarán a la Península. Explican que tienen a su familia en Elda (Alicante), Murcia y Guadalajara. ¿Les compensa vivir en estas condiciones? «Somos saharauis, nos criamos en una haima, en un campamento sin nada», comenta Brahim. El gran problema es el agua, pero quien puede, se ducha en su lugar de trabajo: «Mira, es lo que hay. No hay vivienda. Está todo muy caro. No se puede alquilar. ¿Qué quieres que haga si no hay donde dormir? Aquí no molestamos a nadie y cuando termine la temporada nos vamos», resume Ahmad

Algunos residentes del campamento aprovechan la mañana festiva para ir a por agua. Alí y un amigo llenan el coche con decenas de garrafas vacías de ocho litros de agua. Ocupan con ellas el maletero y los asientos traseros de un desvencijado coche. Me repiten la queja de que el Ayuntamiento les cortó las fuentes de agua. Alí, además, tiene otra queja: «Después de cinco años, por fin ya tengo todos los papeles en regla. Pero aún y así, desde el Ayuntamiento me ponen problemas para empadronarme. No entiendo que me quieran poner las cosas más difíciles todavía». Él trabaja en un almacén y también es de los residentes más veteranos de sa Jovería, lleva aquí desde el año 2023.

Otro saharaui que trabaja en un almacén es Adam, un joven que llegó a Ibiza hace seis años. No suaviza la dura realidad que supone vivir en estas condiciones, pero considera que es mejor que nada: «Mejor estar aquí que dormir en la calle. Esta es una situación forzada, pero no hay pisos ni vivienda ni nada». También cruza los dedos para evitar un desalojo: «Si nos echan de aquí, a las empresas de la isla les faltará mano de obra».