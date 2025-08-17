La Policía busca al autor de una brutal paliza en Ibiza

La Policía está buscando al autor de una brutal paliza que sufrió un hombre de 35 años durante la madrugada del pasado sábado en Ibiza y que le ha provocado numerosas lesiones.

Concretamente, los hechos ocurrieron a las 2.30 horas en la calle Ramon Muntaner, en el barrio de ses Figueretes. A esa hora, la víctima, que había ido a tomar algo con un amigo al Mojito Beach Club, salió a la calle para fumar un cigarro.

Cuando se encontraba sentado en la acera de enfrente, sentado en el poyo que limitaba una jardinera, apareció en la acera su agresor, que iba tirando de un carrito de niño acompañado por dos mujeres.

La trifulca comenzó verbalmente porque el agresor le recriminó a la víctima que no le dejara espacio para pasar con el carrito. «Cuando él vino, yo eché todo mi cuerpo atrás y le abrí paso sin que me dijera nada», narra la víctima a Diario de Ibiza.

El agresor le pidió más espacio de forma agresiva, según dice la víctima, que le contestó diciendo: «¿Qué más quieres?». Finalmente pasó el carrito, pero el rifirrafe continuó y escaló rápidamente al plano físico.

El agresor le dijo que le iba a explicar «cómo funciona la ley colombiana» y, sin mediar más palabra, empezó una serie de «veinte o treinta puñetazos» que llegaron a hacer temer por su vida a la víctima, residente en Ibiza y de nacionalidad española.

La paliza se saldó con una brecha en la cabeza, otra brecha en la cara, un esguince cervical y diversas contusiones y hematomas en el resto del cuerpo, según se puede leer en el parte médico.

«Gracias a Dios, cuando estaba tirado me pude cubrir la cara con los brazos, y no me volvió a tocar la cara, pero me dio en el cuello, que no puedo girar bien, en la espalda, en las costillas, en la cadera...», explica. Incapaz de defenderse ante la agresividad de su atacante, lo único que pudo hacer fue «esperar a que se cansara».

Falta de ayuda

Sin embargo, «más que el dolor físico», lo que de verdad siente la víctima es que, tal y como rememora, nadie acudiera en su ayuda: «Es la impotencia de que eres cliente en un sitio que tiene equipo de seguridad y ves a todo el mundo con los brazos cruzados. Tampoco toda la gente que estaba en la calle y lo vio. Tengo mucha rabia porque, si alguien hubiera llamado en este momento, lo habrían cogido. Ahora tengo que estar viviendo con la incertidumbre de que quizá no lo encuentran y nunca se haga justicia».

De acuerdo a su relato, esa pasividad incluye a los porteros del establecimiento, a un taxista que declinó su petición de ayuda y también a las «20 ó 30 personas» que contemplaron la escena en la calle.

«Nadie decía nada. Una chica salió a grabarlo y las amigas le quitaban el teléfono diciéndole que era mejor no meterse en problemas», asevera. Según consta en la denuncia, los porteros se negaron a llamar a la policía y tampoco le dejaron entrar de nuevo al pub para buscar a su amigo, que era ajeno a todo lo que había sucedido.

Finalmente, una mujer avisó por teléfono a la Policía y la víctima fue trasladada en ambulancia a la Policlínica del Rosario, donde le curaron las numerosas heridas. Por recomendación policial, el agredido volvió al lugar de los hechos para buscar a algún testigo de lo ocurrido, pero el encargado del establecimiento lo recibió con «chulería», lamenta.

Cuando volvía a llamar a la Policía Local para pedirles ayuda, los agentes le explicaron que ya no era necesario insistir, ya que contaban con un testigo y con una grabación de los hechos, las dos principales herramientas necesarias para buscar y señalar al agresor. «Te queda la indefensión de no haberte podido defender ni hacer nada, pero al menos espero que lo trinquen y se haga justicia», concluye la víctima.