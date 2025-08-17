El brutal aumento de la planta hotelera enfocada al lujo en Ibiza desde hace 15 años. Según datos del Consell, en 2010, apenas el 18,9% de las plazas que se ofertaban en la isla eran de cuatro o cinco estrellas. Hoy en día, ese porcentaje se eleva hasta el 48,4%. Los hoteles de máxima categoría tienen actualmente 7.621 camas de las 58.636 disponibles en la planta hotelera de la isla. Por otra parte, la oferta reglada en establecimientos no hoteleros representa el 40% del total de la isla de Ibiza.

Llama la atención

La «relación directa» que ve la directora insular de la Administración General del Estado en las Pitiusas, Raquel Guasch, entre la oferta de ocio de Sant Antoni y las muertes por caídas desde balcones en el municipio, que este verano ya se han cobrado cinco vidas. Guasch aconseja al Ayuntamiento que busque «un modelo turístico distinto».

Que una de cada cuatro viviendas a la venta en Ibiza en uno de los principales portales inmobiliarios, Idealista, sea de ‘ultralujo’. El 25% de las propiedades que se ofrecen en la isla cuestan más de tres millones de euros, mientras que la casa más cara a la venta en este portal cuesta 35 millones y se encuentra en Sant Carles.