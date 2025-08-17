Un nuevo helipuerto ilegal en Jesús crea inquietud entre los vecinos

Varios helicópteros están usando durante este verano un terreno situado en Jesús como base para realizar sus operaciones de aterrizaje y despegue.

Las aeronaves toman tierra en una zona rústica que no cuenta con ninguna medida de seguridad y que, además, carece de la obligatoria licencia que debe conceder el municipio correspondiente, en este caso el Ayuntamiento de Santa Eulària, y del informe favorable del Consell.

Fuentes del Consistorio han confirmado a Diario de Ibiza que en todo el municipio solo hay autorizados dos helipuertos y que en esta reducida lista no figura el improvisado aeródromo de Jesús.

Uno de ellos es público y se encuentra en sa Coma. Es donde está la base de los equipos de extinción de incendios del Servicio de Gestión Forestal del Goven, que estrenaron estas nuevas instalaciones el pasado mes de abril.

El otro helipuerto con licencia en Santa Eulària es de titularidad privada, pero no se encuentra en Jesús.

Terreno donde se producen los aterrizajes. | D.I.

Por lo tanto, el helipuerto que está operando cerca de la carretera vieja de Santa Eulària lo hace sin ninguna de las dos autorizaciones de los organismos públicos que requiere para hacerlo.

Por un lado, la mencionada luz verde municipal. Y por otro, también es obligatorio contar con un informe favorable de impacto medioambiental emitido por el Consell Insular.

Pese a su flagrante ilegalidad, el helipuerto lleva funcionando con asiduidad durante todo este verano y este mismo domingo acogió varias maniobras de aterrizaje y despegue realizadas por al menos dos helicópteros distintos.

Alerta máxima de incendio

Los vecinos de la zona temen que estos vuelos puedan aumentar el riesgo de incendio en la zona, sobre todo teniendo en cuenta que el sábado la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Governa balear activó en Ibiza la alerta 4 de fuego, el nivel máximo establecido de peligro por incendio forestal.

Es una situación similar a la que sufren los residentes en una zona boscosa de Sant Llorenç donde también lleva varias semanas operando otro helipuerto ilegal. La jurisdicción en este caso corresponde al Ayuntamiento de Sant Joan, que tampoco ha concedido ninguna licencia a este aeródromo.

Por este motivo, técnicos municipales, acompañados por agentes de la Policía Local, realizaron una inspección el pasado jueves en esta finca privada situada cerca del Torrent des Verger.

El dispositivo municipal se presentó en la entrada de la finca, donde una persona les permitió acceder sin oponer resistencia. Sin embargo, los técnicos no encontraron pruebas suficientes para imponer una sanción, ya que en el momento de su visita no había ningún helicóptero posado y tampoco vieron ninguna zona pavimentada.

Se da la circunstancia de que tanto los vecinos de Jesús como de Sant Llorenç coinciden en señalar que los vuelos siempre tienen el mismo rumbo, dirección levante.

Además, los modelos de algunos helicópteros también parecen coincidir. Sin embargo, por ahora se desconoce si existe una relación directa entre ambos helipuertos.