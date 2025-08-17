La Guardia Civil interpone nueve denuncias diarias en Ibiza por tenencia o tráfico de drogas

La Guardia Civil está interponiendo durante este verano en Ibiza una media de nueve denuncias cada día por infracciones relacionadas con drogas y casi una diaria por tenencia de armas.

Así se desprende del balance que la Benemérita ha realizado este domingo, superado ya el ecuador de su dispositivo especial de refuerzo veraniego, bautizado como 'Operación de Alto Impacto Zulú Bravo' y que se ha puesto en marcha en las islas por cuarto año consecutivo.

Este dispositivo cuenta con una estructura operativa específica que integra unidades de investigación compuestas por especialistas en Policía Judicial, unidades del Servicio Cinológico, con perros adiestrados especialmente en la detección de drogas y dinero, y efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad.

Estas unidades se despliegan "de forma coordinada" con las fijas de cada territorio para "actuar de manera preventiva y reactiva". El trabajo conjunto de todos estos agentes comenzó el 1 de junio y se extenderá hasta mediados del próximo mes de octubre, coincidiendo con el fin de la temporada turística.

73 detenciones

En lo que llevamos de verano, la Guardia Civil ha interpuesto un total de 664 denuncias relacionadas con infracciones en materia de drogas, 56 denuncias por tenencia de armas y cinco denuncias por desobediencia o falta de respeto a agentes de la autoridad.

Asimismo, se han practicado 73 detenciones, varias de ellas con base en delitos de tráfico de drogas, y se han prestado nueve auxilios a ciudadanos, según detalla la Guardia Civil.

En materia de incautaciones, las intervenciones han permitido retirar de la venta al menudeo más de 3.000 dosis de marihuana, hachís, cocaína, éxtasis, MDMA y tusi, "impidiendo su distribución en zonas de ocio" de la isla.