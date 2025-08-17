Migración
Formentera alcanza los 1.400 migrantes llegados este año en patera
En agosto ya han arribado mas de 400 migrantes a las Pitiusas
Formentera ya ha alcanzado la cifra de 1.400 migrantes llegados en patera a la isla después de las últimas embarcaciones arribadas este fin de semana,
La última en alcanzar la isla pitiusa lo hizo este sábado a las 20.35 horas, de acuerdo a la información oficial facilitada por Delegación de Gobierno.
A esa hora, 18 personas de origen magrebí fueron rescatadas cuando navegaban al sur de la isla, gracias a un dispositivo que contó con la participación del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.
Con esta nueva patera, en 2025 ya han alcanzado Formentera 81 pateras y 1.400 migrantes, da acuerdo al recuento realizado por Diario de Ibiza a partir de los datos facilitados por fuentes gubernamentales.
Además, ya en la madrugada de este domingo, concretamente a las 3.30 horas, la Guardia Civil de Sant Josep ha interceptado en una carretera del municipio a ocho personas de origen magrebí.
De esta forma, en este mes de agosto, el de mayor actividad migtratoria del año por delante ya de junio, han llegado a las Pitiusas más de 400 migrantes en patera. En lo que vamos de año, esta cifra se sitúa ya por encima de los 1.600.
