El álbum
Un carril bici con obstáculos
El mantenimiento del carril para bicicletas a su paso por el puente del primer cinturón de ronda (el que une la ciudad con la comisaría y este diario) deja bastante que desear, como se aprecia en esta imagen. Una adelfa ocupa uno de los carriles, con el consiguiente peligro para el tránsito de velocípedos y patinetes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Leonardo DiCaprio, identificado en un control de la Guardia Civil de Ibiza en el acceso a una fiesta privada
- El hallazgo de un alijo de 675 kilos de cocaína en un camión alojado en un barco, que navegó entre Ibiza y Valencia, culminó la investigación del blanqueo
- Dudas en Brasil con la muerte de un joven que cayó desde un balcón en Ibiza
- Una crisis migratoria sin precedentes sacude con fuerza a Formentera e Ibiza
- Santa Eulària inicia los trámites para sancionar a la empresa de basura apenas seis meses después de empezar el servicio
- Nuevo punto de carga de agua en un edificio de Ibiza donde se perdían 'tres toneladas por hora
- Jordi Grivé, concejal de Medio Ambiente en Ibiza: «Si las desaladoras no fallan, no tendremos restricciones de agua»
- El tráfico aéreo en Ibiza cae por tercer fin de semana consecutivo