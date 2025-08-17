El álbum

Un carril bici con obstáculos

Un carril bici con obstáculos | M. J. T. C.

Un carril bici con obstáculos | M. J. T. C.

Redacción Ibiza

El mantenimiento del carril para bicicletas a su paso por el puente del primer cinturón de ronda (el que une la ciudad con la comisaría y este diario) deja bastante que desear, como se aprecia en esta imagen. Una adelfa ocupa uno de los carriles, con el consiguiente peligro para el tránsito de velocípedos y patinetes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents