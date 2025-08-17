¿Cuándo acabará la alerta naranja por calor en Ibiza?
El aviso por altas temperaturas acabará el martes, y se anuncian lluvias para el jueves
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia que la alerta naranja por altas temperaturas terminará a partir del martes en Ibiza. Esto significa que el calor irá en descenso a partir de hoy, cuando se esperan picos de 40 grados, hasta la cota máxima de 30 grados del jueves. Los valores mínimos del termómetro bajarán de los 27 de este domingo hasta los 22 del jueves.
El sol también dará una tregua a partir de la semana que viene y se esperan cielos ligeramente nubosos a partir de mañana por la tarde. Estos intervalos de nubes serán más frecuentes a partir del miércoles, cuando se prevén lluvias con un 30 por ciento de probabilidad. Este valor alcanzará su máximo el jueves, día en el que la posibilidad de chubascos alcanzará el 65 por ciento.
Por otra parte, las cotas más elevadas de humedad relativa volverán a situarse cerca del cien por cien en la próxima semana y las mínimas rondarán el 50 por ciento a partir del miércoles. Los días más ventosos serán el lunes y el martes, cuando se anuncian rachas de 40 kilómetros por hora de velocidad máxima.
