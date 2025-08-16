Sean Christopher deslumbra con su magia a Jason Statham y Rosie Huntington-Whiteley en Ibiza

Ibiza ha vuelto a ser escenario de una noche exclusiva de glamur y espectáculo. El ilusionista Sean Christopher ofreció esta noche de viernes un show privado de magia para el actor británico Jason Statham y su pareja, la modelo y actriz Rosie Huntington-Whiteley, en el hotel Ushuaïa Ibiza Beach Hotel.

La velada comenzó con un espectáculo durante la cena, donde Christopher sorprendió a la pareja con sus trucos y juegos de ilusión. Más tarde, la magia continuó en un show privado en uno de los espacios reservados del hotel.

"Doing magic for my favorite couple @rosiehw and @jasonstatham, what a magical evening", compartió el mago en sus redes sociales tras la actuación, y destaca lo especial de la experiencia junto a la pareja.

Hace unas semanas, el mismo mago sorprendió con sus trucos de magia a Janet Jackson, hermana menor de Michael Jackson, que viajó a la isla para disfrutar de unas vacaciones.