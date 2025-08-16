Sean Christopher deslumbra con su magia a Jason Statham y Rosie Huntington-Whiteley en Ibiza

El ilusionista ofrece un show privado de magia para el actor británico y su pareja

Sean Christopher deslumbra con su magia a Jason Statham y Rosie Huntington-Whiteley en Ibiza

Sean Christopher deslumbra con su magia a Jason Statham y Rosie Huntington-Whiteley en Ibiza / Instagram

Redacción Ibiza

Ibiza

Ibiza ha vuelto a ser escenario de una noche exclusiva de glamur y espectáculo. El ilusionista Sean Christopher ofreció esta noche de viernes un show privado de magia para el actor británico Jason Statham y su pareja, la modelo y actriz Rosie Huntington-Whiteley, en el hotel Ushuaïa Ibiza Beach Hotel.

La velada comenzó con un espectáculo durante la cena, donde Christopher sorprendió a la pareja con sus trucos y juegos de ilusión. Más tarde, la magia continuó en un show privado en uno de los espacios reservados del hotel.

"Doing magic for my favorite couple @rosiehw and @jasonstatham, what a magical evening", compartió el mago en sus redes sociales tras la actuación, y destaca lo especial de la experiencia junto a la pareja.

Hace unas semanas, el mismo mago sorprendió con sus trucos de magia a Janet Jackson, hermana menor de Michael Jackson, que viajó a la isla para disfrutar de unas vacaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Leonardo DiCaprio, identificado en un control de la Guardia Civil de Ibiza en el acceso a una fiesta privada
  2. El hallazgo de un alijo de 675 kilos de cocaína en un camión alojado en un barco, que navegó entre Ibiza y Valencia, culminó la investigación del blanqueo
  3. Una crisis migratoria sin precedentes sacude con fuerza a Formentera e Ibiza
  4. Santa Eulària inicia los trámites para sancionar a la empresa de basura apenas seis meses después de empezar el servicio
  5. Nuevo punto de carga de agua en un edificio de Ibiza donde se perdían 'tres toneladas por hora
  6. Jordi Grivé, concejal de Medio Ambiente en Ibiza: «Si las desaladoras no fallan, no tendremos restricciones de agua»
  7. El tráfico aéreo en Ibiza cae por tercer fin de semana consecutivo
  8. Dos hermanos migrantes se reencuentran en Ibiza: «Cuando supe que Aymane venía en patera lloré y lloré»

El músico de Ibiza Marc Serra recibe una beca de Latin Grammy

El músico de Ibiza Marc Serra recibe una beca de Latin Grammy

Alerta máxima de incendio en Ibiza: los bomberos sofocan el primer susto en Sant Joan

Alerta máxima de incendio en Ibiza: los bomberos sofocan el primer susto en Sant Joan

Sean Christopher deslumbra con su magia a Jason Statham y Rosie Huntington-Whiteley en Ibiza

Sean Christopher deslumbra con su magia a Jason Statham y Rosie Huntington-Whiteley en Ibiza

Concierto de órgano de Arturo Barba, el organista 'youtuber', en el XXVI Festival Internacional de Música de Ibiza

Concierto de órgano de Arturo Barba, el organista 'youtuber', en el XXVI Festival Internacional de Música de Ibiza

Tradiciones de Ibiza: La capilla de Santa Agnès recupera su histórica ‘ballada’ 160 años después

Tradiciones de Ibiza: La capilla de Santa Agnès recupera su histórica ‘ballada’ 160 años después

Santa Eulària invierte 1,9 millones para renovar la avenida de Cala Llenya

Santa Eulària invierte 1,9 millones para renovar la avenida de Cala Llenya

El Festival de Cine de Sitges proyectará el documental ‘Carlos Cardona, un ibicenco en Hollywood’, de José Luis Mir

El Festival de Cine de Sitges proyectará el documental ‘Carlos Cardona, un ibicenco en Hollywood’, de José Luis Mir

El restaurante de Ibiza que ofrece colgadores a los clientes responde: "Es un detalle, no se cobra nunca"

El restaurante de Ibiza que ofrece colgadores a los clientes responde: "Es un detalle, no se cobra nunca"
Tracking Pixel Contents