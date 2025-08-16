Santa Eulària invierte 1,9 millones para renovar la avenida de Cala Llenya

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa Eulària ha aprobado el proyecto técnico de mejora de infraestructuras y embellecimiento de la avenida de Cala Llenya, en la parroquia de Sant Carles.

El proyecto, redactado por el ingeniero industrial Manuel Doménech, contempla una renovación integral de los servicios urbanos y de la imagen de la vía, con una inversión prevista cercana a los 1,9 millones de euros y un plazo de ejecución de cinco meses, según ha informado el Consistorio.

La actuación afecta a un tramo de 410 metros lineales de la calle y supone la renovación completa de redes básicas como el saneamiento, el abastecimiento de agua potable, el alumbrado público, la red de baja tensión y las telecomunicaciones, todas ellas mediante instalaciones soterradas para mejorar la eficiencia y la seguridad.

Asimismo, se proyecta la creación de una red de recogida de pluviales que canalice la escorrentía superficial y evite acumulaciones de agua durante episodios de lluvia intensa, así como la instalación de un nuevo alumbrado público con tecnología LED de bajo consumo que permitirá aumentar la seguridad vial y peatonal en horario nocturno.

32 plazas de aparcamiento

En cuanto a la superestructura, el proyecto reorganiza la sección viaria para mejorar la accesibilidad y la seguridad de peatones y vehículos, mediante nuevas aceras con distintos anchos según tramos, pavimentos renovados, pasos de peatones sobreelevados, zonas de aparcamiento en batería, reductores de velocidad y señalización horizontal y vertical adaptada a la normativa vigente.

El diseño incorpora también elementos de mobiliario urbano, como bancos, papeleras, separadores viales de caucho, aparcabicicletas y un cartel de bienvenida en acero corten. Está prevista además la reordenación de cerramientos de parcelas y la dotación de 32 plazas de aparcamiento, incluidas dos para vehículos eléctricos y una para personas con movilidad reducida.

"Cabe destacar que esta mejora se encuentra enmarcada dentro de los compromisos del equipo de gobierno en mejorar las redes de suministros de diferentes puntos del municipio, tanto para hacer llegar la red municipal a zonas como es Figueral que no contaban con ella, como otras obras encaminadas a mejorar la gestión del agua y las fugas, como las sectorizaciones o la creación de nuevos depósitos de agua", destacaron desde el ayuntamiento.