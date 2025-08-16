Folclore
Santa Agnès recupera su histórica ‘ballada’
Sant Bartomeu ha llegado a confundirse como el protagonista de las fiestas que celebra Sant Antoni cada 24 de agosto. Sin embargo, el origen de esta celebración es una salvación milagrosa atribuida a Santa Agnès, que cada año se celebraba con una ‘ballada’ junto a la cueva donde se guardaba su talla. Tras caer en el olvido, la Colla de Portmany recuperó ayer esta tradición.
Aunque Sant Antoni celebre sus fiestas patronales de verano el día de Sant Bartomeu, el origen de la jornada en realidad se debe a Santa Agnès. La leyenda cuenta que un barco se enfrentó a una tormenta tan terrible que los marineros, pensando que no sobrevivirían, encomendaron sus vidas a una figura de Santa Inés que portaban en la nave y que prometieron legar en el primer puerto que encontraran. Tras llegar milagrosamente a la bahía de Portmany un 24 de agosto, cumplieron su palabra y ofrecieron la talla de la mártir romana.
La imagen pasó a presidir una cueva que se convirtió en la capilla de Santa Agnès, también conocida como Cova Santa en el siglo XIV, tal y como recoge Joan Marí Cardona. «Era un templo muy importante y cada 24 de agosto se celebraba una misa con procesión y ballada para conmemorar ese milagro que salvó a los marineros», destaca la presidenta de la Colla de Portmany, Pilar Prats.
«La documentación más antigua que hemos encontrado de la ballada es de 1705 y dejó de celebrarse en 1865», detalla Prats. Con la creación de la parroquia homónima en Corona, la capilla de Santa Agnès fue quedando en el olvido y la festividad del 24 de agosto se trasladó a la iglesia de Sant Antoni.
160 años después, la Colla de Portmany retoma esta tradición para devolver a la santa romana su protagonismo en las fiestas patronales de agosto, aunque la cita ya no se celebre el 24. La ballada se ha recuperado en el día de la Asunción, pero la intención de la agrupación folclórica es que, en los próximos años, se celebre el fin de semana previo a Sant Bartomeu.
