Reclaman un sistema de ósmosis en sa Coma para afrontar la «crisis hídrica»

Las reservas hídricas de Ibiza descendieron hace unas semanas del 34% al 29%, un mínimo que no se alcanzaba desde hace nueve años (28% en junio de 2016), según el histórico de la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua. Para la Alianza por el Agua, se trata de una «crisis hídrica absoluta» y por ello urge, entre otras medidas, a mejorar el tratamiento terciario de aguas residuales de la depuradora de sa Coma para regenerar acuíferos cercanos. Uno de ellos sería el de sa Serra Grossa, el más grande y salinizado de la isla.

La depuradora de sa Coma recibe un gran volumen de aguas residuales, que suponen «casi la mitad del caudal de agua depurada de toda la isla», explica Juan Calvo, director de la Alianza por el Agua. En ella ya se aplica el tratamiento terciario, un proceso en el que se eliminan contaminantes del agua. Sin embargo, por el «mal estado del alcantarillado», se infiltra agua salina del subsuelo y, aunque ésta se depure, el agua residual sigue teniendo sal. Si el agua de mar tiene cerca de 35 gramos de sal por litro, Calvo indica que el agua depurada de sa Coma conserva cerca de cuatro o cinco gramos. Es poco pero lo suficiente como para imposibilitar su reutilización, por lo que se acaba vertiendo al mar.

Emergencia hídrica

«En situaciones de escasez como la que estamos viviendo, no nos podemos permitir tirar agua depurada al mar», critica Calvo. «Hay tecnología suficiente y en la situación de emergencia hídrica en la que estamos las administraciones tendrían que trabajar para instalarla con la mayor celeridad», reclama.

Para ello, la organización propone una planta de ósmosis, utilizando sistemas desmontables de instalación rápida, como containers, en la depuradora de sa Coma. De este modo se acabaría de eliminar la salinidad del agua depurada y se podría verter a un torrente, como Calvo indica que ya hace la depuradora de Sant Josep: «Se llama recarga indirecta porque pasa por el torrente y poco a poco funciona como una especie de filtro verde», que permite que el agua se infiltre en el acuífero que hay debajo.

En este sentido, la Alianza apunta que, «dado que nadie quiso la depuradora» en sa Coma, al menos se podría aprovechar que la zona está elevada para que, «por gravedad», vierta el caudal depurado a torrentes cercanos. «Sa Coma maneja 25.000 metros cúbicos diarios de agua. Si pudiésemos depurar lo suficiente para quitarle la sal y las impurezas y lanzarla al torrente, recuperaríamos los acuíferos», especifica Rafael Tur, tesorero de la Alianza por el Agua.

Por otro lado, esta ONG independiente también propone contar con un depósito para el agua regenerada, que serviría para la extinción de incendios forestales o para el baldeo de calles, el riego de jardines, la mejora ambiental de ses Feixes o el uso agrícola.

Además de considerar que se dispone de la tecnología suficiente para actuar rápidamente, Tur exige que, para aplicar estas medidas cuanto antes, se destinen fondos del Impuesto de Turismo Sostenible: «Estos fondos se tienen que usar exclusivamente para el agua. No se tienen que destinar ni a compra de fincas ni a festivales», precisa.

La «muerte» para el campo

«Ahora mismo, la única solución a corto plazo para el nivel de consumo que hay es que utilicemos los recursos que tenemos», opina el tesorero de la ONG. «Es una situación de emergencia», insiste, y apunta que el adecuado tratamiento terciario es la única forma de «parchear» la situación. «Se tiene que hacer sí o sí porque es imprescindible, necesario y urgente dar una segunda vida al agua. Porque es el único recurso en el que estamos muertos», insiste.

A pesar de que Ibiza esté en prealerta permanente por sequía desde enero de 2023, Calvo indica que en la realidad la situación que se está viviendo es «muy complicada», sobre todo para el campo: «[Los agricultores] no se pueden conectar a la red de abastecimiento ni a las desaladoras y sufren que sus pozos están en mínimos, por lo que tienen que pedir camiones cisterna, que también están mal, y se genera una relación en cadena en la que los agricultores son los mayores perjudicados».

Pérdidas de la red y salinidad

Asimismo, Tur se refiere a la calidad del agua que sale del grifo y critica que se siga «sacando de los pozos que se han salinizado y se mezcle con agua desalada». Con esta combinación, asegura que se sigue «manteniendo el caudal, pero la calidad es inferior y el precio es el mismo» para los consumidores, lo que considera una «estafa». «Al final, tienes que hacer un consumo extra de algo que tendría que salir del grifo de forma normal. Se está cobrando por una depuración como si fuera adecuada, cuando en realidad no lo es», lamenta.

Esto sucede, además, mientras la isla tiene una media de pérdidas en la red de agua de entre un 20 y un 30%: «Estamos perdiendo una desaladora por el camino», critica Tur con respecto a este caudal, y considera que con estos datos se tendrían que estar «levantando calles y arreglando todas las redes de suministro» para solucionar el problema. «Hay fondos suficientes para hacerlo todo. Lo que falta es voluntad», aprecia el tesorero de la organización.

Por todo ello, la Alianza por el Agua reclama que «de manera urgente» se tomen medidas a nivel municipal para mejorar la red de alcantarillado y tratar adecuadamente el agua que llega a las depuradoras: «Los ibicencos no podemos permitir que se nos vuelva a dar agua desalada por el grifo cuando existen soluciones temporales, como la regeneración de los acuíferos, que ya se aplican en otras regiones de España y en muchos lugares del mundo», reitera Tur.