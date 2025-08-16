Dos nuevas pateras alcanzan la costa de Formentera

El goteo de pateras hacia Formentera ha continuado en las últimas horas con la llegada de al menos dos embarcaciones más a su costa.

A las 13.50 horas de este domingo, el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, la Guardia Civil de Formentera y la Policía Local se han coordinado para rescatar a una patera.

En dicha embarcación viajaban 16 personas de origen magrebí que han sido recogidas en línea de costa de la Mola, junto a es Caló des Ram, según detalla la Delegación de Gobierno en Baleares.

Por contra, el organismo público no ha informado sobre otra patera que este sábado, en torno a las nueve de la noche, alcanzó la playa de es Migjorn, en la zona de es Copinar, según avanzó la cadena IB3 y se puede ver en el vídeo de la cadena pública de radio y televisión.

Una decena de migrantes formaban parte de esta expedición que llegó a tierra firme cuando todavía había bañistas en la zona disfrutando de un día de playa.