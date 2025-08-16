Migración
Dos nuevas pateras alcanzan la costa de Formentera
El goteo de embarcaciones continúa en la isla pitiusa
El goteo de pateras hacia Formentera ha continuado en las últimas horas con la llegada de al menos dos embarcaciones más a su costa.
A las 13.50 horas de este domingo, el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, la Guardia Civil de Formentera y la Policía Local se han coordinado para rescatar a una patera.
En dicha embarcación viajaban 16 personas de origen magrebí que han sido recogidas en línea de costa de la Mola, junto a es Caló des Ram, según detalla la Delegación de Gobierno en Baleares.
Por contra, el organismo público no ha informado sobre otra patera que este sábado, en torno a las nueve de la noche, alcanzó la playa de es Migjorn, en la zona de es Copinar, según avanzó la cadena IB3 y se puede ver en el vídeo de la cadena pública de radio y televisión.
Una decena de migrantes formaban parte de esta expedición que llegó a tierra firme cuando todavía había bañistas en la zona disfrutando de un día de playa.
