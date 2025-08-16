Paella, sardinas y 'Esta me la sé' para las Festes de Platja d'en Bossa

El barrio de Platja d'en Bossa celebra el próximo fin de semana sus fiestas anuales, del 22 al 24 de agosto. Una festividad que contará con una programación repleta de conciertos, ball pagés, una paella popular, una sardinada, actividades infantiles, rifas, torneos deportivos y espectáculos. Las fiestas, organizadas por la Asociación de Vecinos con la colaboración del Ayuntamiento de Ibiza, serán presentadas por Jesús Rumbo.

Los actos arrancarán el próximo viernes 22 de agosto a las 19 horas con la participación de las autoridades y un ball pagés a cargo de la Colla de sa Bodega. A partir de las 20 horas, habrá una sesión de música con los Dj D-Ramones y su 'Re-Movida del Pop Nacional'. La primera jornada festiva terminará a las 22 horas con un concierto "muy de los años 80" de 'The Rosemary Family', destaca Rafael Costa, tesorero de la Asociación de Vecinos de Platja d'en Bossa.

Sardinas o choripán

El sábado 23 de agosto se llevará a cabo la sardinada con bebida a partir de las 12 de la mañana con un precio de ocho euros. Para aquellos a los que no les apasione el pescado, tendrán como sustituto el choripán. Los tiques se pueden reservar llamando al teléfono 640 782 354.

Ya por la tarde, hay programado un torneo de fútbol benjamín a las 18 horas y una hora después, está prevista otra sesión de pinchadiscos de D-Ramones llamada 'Pe-Tardeo'. A todo esto le seguirá a las 21 horas "el conjunto estrella" de las fiestas: el concierto de 'Esta me la sé'. Además, durante la tarde del sábado habrá una rifa. El día lo cerrará 'Flower con Dj Pharma', quien viene desde Formentera para hacer una sesión de música de todas las épocas a partir de las 23 horas.

El último día de las fiestas comenzará con un despertà a las 11 de la mañana al ritmo de la música y los bailes latinos. A continuación, a partir de las 12 horas los niños podrán disfrutar de una fiesta refrescante infantil organizada por Kairos con juegos, gincanas y sorpresas. La Asociación de Vecinos de Platja d'en Bossa avisa que para esta actividad, hay que traerse el bañador.

Una paella popular

La paella popular se ha previsto a partir de las 14 horas e incluirá ensalada, fruta del tiempo y una bebida. Este menú tiene un precio de 15 euros por persona y los tiques se pueden reservar llamando al teléfono 640 782 354. Por la tarde, a las 19 horas, tendrá lugar la sesión de música de Dj Sherlock, 'La factoría latina', seguida de un espectáculo de cabaret a las 21 horas. Una hora después llegará el colofón de las Festes de Platja d'en Bossa con el concierto flamenco, que estará a cargo de 'Que te quiten lo bailao'.

Todas las actividades se llevarán a cabo en la Asociación de Vecinos de Platja d'en Bossa, ubicada en la calle Alzines, donde se encuentra el campo de fútbol sala, informa Rafael Costa. Además, también habrá food trucks y dos barras montadas para comida y bebida.

La Asociación de Vecinos organiza las Festes de Platja d'en Bossa desde el año 2017. Costa cuenta que cuando empezaron, la localidad estaba "muy abandonada" pero que tenían "la ilusión de llegar a ser 100 o 150 socios". En la actualidad, son más de 500 miembros de los cuales, aproximadamente, tres cuartas partes son personas mayores. "Adaptamos todo para ellos", añade el tesorero. Aún así, comenta que el mayor problema al que se enfrentan como asociación es la suciedad y el incivismo, "una lucha constante".