Nieves Álvarez resplandece bajo el sol en sus vacaciones en Ibiza

La modelo y presentadora de televisión Nieves Álvarez lleva unos días de vacaciones en Ibiza en los que ha aprovechado para tumbarse en la playa, comer un arroz negro, pasear en barco y relajarse junto a una piscina. Además, no se olvida de lucir los mejores conjuntos con la elegancia que la sitúa como uno de los máximos referentes de la moda en España.

Álvarez demuestra que la veteranía no está reñida con el éxito en el competitivo mundo de las modelos. Así, se mantiene como el rostro principal del programa 'Flash Moda' de RTVE y de la marca de joyas Bvlgari. Además, presentó la última edición de la Pasarela Adlib Ibiza, lo que señala que su vinculación con la isla no es tan solo por placer.