"Hay una relación directa entre el modelo de ocio y los precipitados"

La directora insular de la Administración General del Estado en Ibiza y Formentera, Raquel Guasch, responde al Ayuntamiento de Sant Antoni respecto a la racha de muertos por precipitación de este verano en el municipio, que ya acumula cinco.

«Estamos claramente ante un tema estructural de modelo turístico. Estos precipitados desde balcones no son más que el fruto de un modelo de excesos que se repite año tras año», subraya Guasch en declaraciones a Diario de Ibiza.

La semana pasada, el Ayuntamiento de Sant Antoni denunció que la causa de estas muertes es la falta de un «refuerzo de efectivos de la Guardia Civil, que es el cuerpo competente en la prevención y persecución de delitos contra el tráfico de drogas».

Guasch contesta argumentando que «no es serio plantear que, para acabar con la realidad cruenta de muertes en Sant Antoni, se vea como única solución incrementar el número de agentes de la Guardia Civil». En este sentido, añade que se han encadenado «dos temporadas turísticas con incrementos muy sustanciales de agentes» de este cuerpo.

«El Ayuntamiento de Sant Antoni tendría que plantearse seriamente acciones para desarrollar un modelo turístico distinto al que se ha promovido hasta ahora. Gestionar no es solo pensar en culpables si algo no funciona. Gestionar es buscar soluciones y esto no puede pasar siempre por la crítica al número de efectivos de la Guardia Civil», reflexiona la director insular.

Además, Guasch también critica la «irresponsable petición» de Sant Antoni de los resultados de las analíticas toxicológicas practicadas durante las autopsias a los fallecidos, debido a que «saben perfectamente que estos casos están siendo objeto de una investigación judicial».