El Ministerio prepara siete nuevos campos de boyas en playas de Ibiza

El Ministerio de Transición Ecológica ha contratado la redacción de los proyectos para crear siete campos de boyas ecológicas en el litoral de Ibiza, que deberán estar listos para el mes de octubre, según figura en las cláusulas del contrato. De esta manera, los fondeos en estas playas quedarán regulados a partir del verano que viene, un año más tarde de las fechas anunciadas en su momento por el Estado y el Govern balear.

Con esta iniciativa, se pretende regular los fondeos incontrolados y preservar la posidonia en Talamanca, Cala Vedella, es Xarco, Cala Bassa, Cala Salada, Portinatx y Benirràs. La redacción de los proyectos ha sido adjudicada a la consultora de ingeniería Project Solvers, a través de un concurso convocado por la empresa pública Tragsa. El presupuesto del contrato es de 28.120 euros.

La empresa dispone de un plazo de 45 días para elaborar estos proyectos, que computa a partir del 25 de agosto, con lo que deberá presentarlos el 10 de octubre. Hasta esa fecha, se desconoce el número de boyas que habrá disponible en cada una de estas playas.

Dentro de este mismo concurso también se han encargado, en otros lotes distintos, dos campos de boyas ecológicas en Mallorca, uno en Murcia y otro en Tenerife.

Acuerdo en 2023

La regulación de los fondeos en estas playas es fruto de un acuerdo entre el Govern balear y el Gobierno central que fue presentado en mayo de 2023. A través de este convenio, el Ministerio de Transición Ecológica se encargaba de la redacción de los proyectos, así como de la posterior instalación de las boyas ecológicas.

Una vez que los campos de fondeos estén preparados, se cederá su gestión a PortsIB, el organismo público, dependiente de la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, que gestiona los puertos autonómicos. En el momento en que se presentó el convenio entre ambas administraciones, se anunció que las obras iban a empezar en 2024 para prestar servicio a partir del verano de 2025.

Por otra parte, la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua está tramitando, de manera directa, la instalación de 25 boyas ecológicas en Cala d’Hort y otras 24 en Porroig. Se da la circunstancia de que estas dos actuaciones también están sufriendo un retraso considerable ya que, inicialmente, debían estar listos para el verano de 2024.

De esta manera, las Pitiusas solamente cuentan en la actualidad con tres campos para fondeos ecológicos, todos ellos en el Parque Natural de ses Salines: la playa de Migjorn (ses Salines de Ibiza), Badia de s’Alga (s’Espalmador) y el Caló de s’Oli (Formentera).