«Cómo crear tu familia debería ser decisión de una misma, no de las leyes». Con estas palabras, Celeste Romero resume el sentir de muchas parejas de mujeres que, hasta julio de este año, se veían obligadas a casarse o a pasar por un largo proceso de adopción para que ambas pudieran ser madres legales de sus hijos. La instrucción aprobada por el Gobierno ha supuesto un punto de inflexión, al eliminar la necesidad de «un papel» para ejercer la maternidad y otorgar a las familias la libertad de decidir cómo quieren ser reconocidas.

La Instrucción del 3 de julio de 2025 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), señala que «tiene como objeto clarificar las cuestiones de interpretación que han surgido tras la última reforma del artículo 44 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. En ella se explica que la disposición final undécima de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI [conocida como Ley Trans], modificó el artículo 44 de la Ley 20/2011. Esta reforma eliminó el requisito de matrimonio para poder inscribir la filiación de dos mujeres respecto del hijo nacido de una de ellas».

Para Roselyne Bauer y Carmen Garau, la instrucción ha sido «un regalo». Pudieron inscribir a su bebé de quince días, Nahuel, en el hospital como hijo de ambas, algo que les hubiera sido imposible hace tan solo tres meses. «Es un gran paso para la igualdad, porque ya es bastante duro tener que estar todo el día dando explicaciones cuando nos ven a las dos con un bebé, como para tener que hacerlo también legalmente», afirma Roselyne. «Ser las dos las madres legales del bebé desde el principio es un alivio», subraya.

El simple hecho de que Carmen, la madre no gestante, no tenga que adoptar a su propio hijo ha supuesto un «inmenso respiro psicológico», ya que nada más saber que Nahuel estaba en camino, sintieron desde el principio que era de ambas. Roselyne, que estaba embarazada antes de que se aprobara la instrucción, pensaba que su pareja tendría que pasar por ese «trance» de adopción, un proceso que para ellas era doloroso y difícil de asimilar. «La gente que no se ve obligada a hacer esto no sabe lo que supone psicológicamente, pero es fuerte», asegura.

La experiencia de Mari Carmen Gómez y Antònia Ramis ilustra el antes y el después de la nueva normativa. Con su primer hijo, Pau, de cinco años, Antònia tuvo que pasar por el proceso de adopción, lo cual, según Mari Carmen, la hizo sentir «rara». Con su segundo hijo, Albert, nacido hace una semana, la inscripción en el hospital fue inmediata para ambas. «Fue algo que me hizo mucha ilusión -explica Mari Carmen- porque sé que Antònia se sintió mal teniendo que adoptar a nuestro hijo mayor».

Ambas celebran el avance, a pesar de las explicaciones que aún tienen que dar en su día a día. «No es que no nos queramos casar -aclara Mari Carmen- pero es verdad que siempre hemos querido hacer una ceremonia especial, invitar a todos los que queremos, y es algo muy caro que todavía no hemos tenido la oportunidad de hacer». Para ellas, el avance legal ha sido un respiro que elimina un trámite que les hacía sentirse señaladas. «Una pareja heterosexual no tiene por qué hacer ningún trámite de este tipo ni dar ningún tipo de explicación. Es lo que me da rabia, así que creo que ha sido un gran avance, la verdad», lamenta. Mari Carmen añade que, en su caso, su familia no ha aceptado bien su relación: «Que a nivel legal sea todo más fácil te alivia, porque bastantes explicaciones se pasa una dando».

El caso de Celeste y Toñi Requena es un claro ejemplo de la presión que existía hasta julio sobre estas familias. Con una niña de dos años y medio -Celeste-y un niño de dos meses -Martín-, se casaron nada más quedar Toñi embarazada de su hija. «Cuando quisimos hacer la fecundación in vitro fuimos a la consulta y la médica nos dijo: ‘a mí no me vengáis a llorar, ni con abogados luego, porque la que no gesta no tiene derechos, tiene que adoptar si no está casada’», relata. La decisión de casarse fue por convicción, querían hacerlo antes de iniciar el trámite, pero la advertencia de la especialista no hizo más que afianzar su decisión.

«Lo veo genial para quien no quiera casarse. Nosotras sí queríamos, pero lo veo muy bien para quien no esté de acuerdo en firmar un papel y que tenga otro tipo de relaciones», afirma Toñi. Su caso resalta cómo la ley obligaba a las parejas a tomar una decisión vital, la de casarse por el hecho de proteger legalmente a su familia. «Nos casamos para formar una familia, eso lo teníamos claro», recuerda con cariño Celeste. Ambas querían hacerlo, sobre todo por la tranquilidad de que «si a alguna de las dos le pasa algo, que no hubiera un vacío legal», matizan. Pero reconocen que esta instrucción es un paso adelante en la igualdad, porque antes, una pareja heterosexual con hijos no estaba «obligada» a casarse por ello, pero una pareja de mujeres sí lo estaba «para no tener que pasar por el trámite que una adopción supone».

La sociedad: el verdadero reto

A pesar de los avances legales, cada una de las entrevistadas por este diario coincide en que la igualdad total no se logrará hasta que la mentalidad social evolucione. «En las leyes todo avanza, pero todavía hay muchísima, muchísima gente atrasada», asegura Toñi. Las tres parejas han vivido situaciones de discriminación, desde que les pregunten si una de ellas es una amiga o una prima, hasta el «cortocircuito» mental de algunos al enterarse de que son «dos mamás».

Celeste relata una anécdota ocurrida en un bazar: al referirse la dependienta a Toñi como la «tía» de la niña, tuvo que corregirla: «No es la tía, es la otra mamá». La dependienta, sorprendida, respondió: «¡Ay, mi cerebro, mucho lío!». Este tipo de situaciones, aunque a veces resulten cómicas, reflejan la falta de normalización que aún existe en la sociedad. «Es como ocurre con el bullying. La gente siempre se mete con el más débil o el más vulnerable. Si tú tienes un carácter fuerte y estás segura de lo que haces, te podrán criticar por detrás, pero no por delante, porque no les dejarás», asegura Toñi.

Toñi y Celeste, que se describen como mujeres con una personalidad «empoderada», aseguran que no tienen problemas con la gente, pero entienden que «pueda haberlos» para otros. «Yo me podría haber callado con la dependienta del bazar. Decirle, ‘sí, sí, la tía’, pero yo no me callo, aunque sí que conozco a gente que tiene problemas en este sentido», explica Toñi.

La sociedad, a menudo, va por detrás de la ley. Como bien dice Toñi, «es la que hace daño». Eso sí, hay excepciones, ya que ambas recuerdan cómo en la Iglesia han encontrado una gran apertura de mente. Detallan que cuando decidieron bautizar a su hija, especificaron que eran dos mujeres y la Catedral de Palma les respondió que «un bebé es siempre una bendición» y que «no importa el contexto que tenga». De hecho, durante la ceremonia, el cura se refirió a ellas como «las madres». «Hay gente más abierta de mente, incluso hasta en la Iglesia», destaca Celeste al compartir ese día tan especial para ellas.

La nueva instrucción ha sido recibida con «mucha alegría, pero también con prudencia» por parte de la Red de Familias Homoparentales de Mallorca, liderada por Marien Fernández y Laura González. Creada en noviembre de 2024 para dar apoyo y un espacio seguro a estas familias, celebra el avance, pero advierte sobre los posibles retos en la aplicación práctica de la norma. «Aunque la norma exista, a veces el personal del hospital no la conoce, o hay trámites que todavía no están adaptados», explica Marien, quien añade que «eso puede generar confusión o retrasos».

Garantizar la plena igualdad

Desde la red, señalan la necesidad de seguir trabajando para garantizar la plena igualdad. «La formación en hospitales, colegios y administraciones para que sepan cómo actuar y nos traten con normalidad» figuran entre sus peticiones. «También campañas que visibilicen que las familias diversas somos una realidad y tenemos los mismos derechos», añaden.

El impacto de la instrucción es indirecto, pero crucial. «Si desde el principio se reconoce a las dos madres, después todo es más sencillo: inscribir en el colegio, hacer trámites… Es evitar problemas antes de que aparezcan», asegura Marien. La red, que todavía es joven, busca ser un punto de encuentro y apoyo, ofreciendo acompañamiento, información y organizando actividades para que los hijos de estas familias crezcan con referentes de familias diversas. Para consultas oficiales, eso sí, recomienda acudir a Ben Amics, «la asociación donde tienen profesionales cualificados para asesorar sobre la materia», indican.

«El camino hacia la plena igualdad es aún largo», reconocen las entrevistadas, pero esta instrucción ha marcado un antes y un después, empoderando a las familias y recordando que, «al final, el amor y la protección de los hijos es lo que realmente importa. Lo que más duele es la no aceptación de la sociedad», reflexiona Toñi. «Porque un niño normaliza dónde se cría», concluye, no sin añadir que con esta instrucción se ha dado «un paso gigantesco» para que esa normalización comience desde el primer momento, desde el nacimiento.