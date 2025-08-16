Luna Lucarini escribe su nombre en la gastronomía de Ibiza y Formentera: "Sin amor, la cocina es una técnica vacía"

La joven cocinera Luna Lucarini ingresó en la Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera como nueva académica en la asamblea anual de la institución. La asociación indica en un comunicado que Lucarini afirmó en su discurso, 'El amor de la cocina y la cocina del amor': "Sin amor, la cocina es una técnica vacía. Con amor, se convierte en arte, en cultura y en comunión".

Lucarini destacó que la gastronomía "nace del amor; como acto de cuidado, de entrega, de generosidad; y al mismo tiempo lo alimenta, lo nutre y lo eleva". Añadió que en las Pitiusas, "este gesto adquiere una dimensión aún más íntima".

Razonó que, en las dos islas, la cocina "ha sido siempre una expresión de identidad, un legado transmitido con respeto y cariño". Puso de ejemplo el bullit de peix, la sobrasada, el flaó, los productos del mar y de la tierra, que son "memoria viva de generaciones que han sabido amar su entorno a través del alimento". La nueva académica finalizó con su intención de defender la gastronomía de las islas, ya que afirmó su compromiso de "estudiar, a preservar y a celebrar la riqueza de nuestra gastronomía y hacerlo con el amor que merece".

Lucarini es una profesional joven de la restauración y la hostelería, formada en escuelas de prestigio internacional como Le Cordon Bleu, Les Roches o Yale, entre otras. Su carrera laboral la ha llevado a establecimientos como el Hotel Plaza Athénée de Paris, el Gran Hotel de Milán, o restaurantes como Cipriani Dowtown o Las dos Lunas, ambos de Ibiza.

El presidente de la Academia, Pedro Matutes, subrayó la importancia del ingreso de mujeres y hombres jóvenes en la institución gastronómica que preserven, difundan y cuiden la gastronomía pitiusa. Por ello indicó su intención de "implicar a las nuevas generaciones en el mantenimiento y permanencia del recetario tradicional y del producto local". También aseguró que Lucarini es "una mujer joven, preparada, que conoce el sector desde que nació y que puede aportar una visión actual y sin perjuicios".

Más compromiso con la gastronomía local

Por otra parte, la asamblea presentó un informe de las actividades realizadas; los temas a desarrollar con el resto de academias marcados en el último Foro de Academias Autonómicas, de sinergias con la Real Academia de Gastronomía y el diseño de las nominaciones de las futuras ediciones de los premios de la institución gastronómica pitiusa.

Matutes destacó el compromiso con la gastronomía de las islas y pidió a los académicos un esfuerzo para sacar adelante proyectos de futuro para difundir la cocina de las Pitiusas en otros territorios. "Es fantástico que Ibiza y Formentera se hayan convertido, una vez más, en un escaparate gastronómico mundial con la apertura de restaurantes reconocidos internacionalmente, pero para nosotros es fundamental la protección de nuestra cocina y de nuestro producto de kilómetro cero", comentó.

El presidente recalcó que esa debe ser la "aportación de valor" de los cocineros y restaurantes que forman parte de la Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera "en una oferta cada vez más globalizada". Hizo un llamamiento a que todos apoyen la "gastronomía tradicional y al sector primario de las islas" porque se trata de "identidad, tradición, paisaje, familia, olores y sabores". También pidió evitar que la cocina de las Pitiusas "quede relegada" porque "sería una gran pérdida y un fracaso enorme como sociedad".

La Academia celebró la asamblea en el restaurante Cana Sofía de cala Vedella por su apuesta por la cocina clásica de la isla y por ser de los pocos restaurantes de costa que abre durante todo el año. El menú preparado para la ocasión por el equipo de Moisés Machado estuvo protagonizado por pescado certificado como Peix Nostrum y producto local.