La decisión del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Eulària, que preside la popular Carmen Ferrer, de abrir un expediente contra la empresa que hace apenas seis meses tiene adjudicada la limpieza en el municipio, Valoriza. La decisión, drástica y sorprendente, se toma después del resultado de un informe elaborado por los técnicos del departamento de Medio Ambiente, que detectaron múltiples incumplimientos. Hasta el punto de que el Consistorio considera que estos «impiden que todas las mejoras» previstas en el pliego del concurso (que califica de «ambicioso» y «con «muchas mejoras»), «se trasladen a la calle». La empresa, añaden, no está respetando los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas.

El uso de Eivissa como almacén de drogas que hacía una organización de narcotraficantes desmantelada en Mallorca tan lucrativa que contaba con media docena de sociedades para administrar sus beneficios. Precisamente un alijo de 675 kilos de cocaína interceptado en el puerto de Valencia en un camión procedente de Eivissa permitió cerrar la operación conjunta entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.