El músico de Ibiza Marc Serra recibe una beca de Latin Grammy

El joven músico ibicenco Marc Serra Bofill es uno de los tres guitarristas mundiales que este año ha recibido una beca Latin Grammy. Gracias a este reconocimiento, el talentoso intérprete de Sant Josep recibirá 12.500 dólares que irán destinados a pagar parte de los gastos de la matrícula del centro universitario en el que estudia, que es Berklee College of Music de Boston (Estados Unidos).

Serra, que cumplió 19 años el pasado 15 de julio, es conocido por impulsar el grupo The New Young Polaks, Little Pomegrante Honey y su propio trío de jazz. A pesar de su juventud, el ibicenco ya ha finalizado el primer curso de Composición y Guitarra de Jazz en el Berklee College of Music.

"Para la beca había que enviar dos o tres vídeos y, al final, elegí dos composiciones mías, una balada llamada ‘Neria’ y una pieza inspirada en un tumbao cubano titulada ‘En su tierra’, y otra de Norberto Rodríguez (extraordinario guitarrista cubano afincado en Ibiza, que ha actuado con artistas tan importantes como Juan Perro y ha ejercido como profesor de Marc), que se llama ‘Cómo te extraño’ y que arreglé de forma sutil, incorporando ritmos de bulería. La idea era encontrar inspiración en la música latina, ya que estas becas las convoca Latin Grammy. Grabé las tres piezas en la Universidad, junto a varios compañeros de estudios", explica Serra.

El músico añade: "Recibir esta beca es un gran honor, tanto por la ayuda económica que supone para mí y para mi familia, como por el prestigio y por incorporarme de esta manera a dos organizaciones tan relevantes en el mundo de la música como son Gibson, que además es mi marca preferida de guitarras, y Latin Grammy".

La beca de Latin Grammy la esponsoriza Gibson Gives, que es organismo benéfico asociado a la prestigiosa marca norteamericana de instrumentos de cuerda. Con ello, al margen de la ya mencionada ayuda económica, Serra recibirá una guitarra de esta marca. Eso sí, de momento se desconoce el modelo concreto.