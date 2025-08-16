El Festival de Cine de Sitges proyectará el documental ‘Carlos Cardona, un ibicenco en Hollywood’, de José Luis Mir

El símbolo del Festival Internacional del Cine Fantástico de Sitges es King Kong. Puede que esta casualidad haya sido decisiva para que el documental ‘Carlos Cardona, un ibicenco en Hollywood’, de José Luis Mir, vaya a ser proyectada en este certamen de cine fantástico en su 58 edición, el próximo mes de octubre.

Carlos Cardona trabajó haciendo decorados y efectos especiales para Hollywood y como inventor entre 1920 y 1960. Uno de sus trabajos fue precisamente en ‘King Kong’, dirigida por Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack, en 1933, para la que creó el esqueleto en aluminio y acero del famoso gorila y de un brontosaurio.

El largometraje, que ya ha sido proyectado por diferentes municipios de la isla a lo largo de este año, se encuentra en la sección Brigadoon del festival, en el que se incluyen largometrajes, documentales y cortometrajes de producción independiente dentro de las temáticas de terror y fantástico. Los trabajos seleccionados se reparten entre estrenos, retrospectivas, homenajes o cine de culto. No hace falta que sean inéditos, como es el caso del largometraje de Mir, que se incluye en la categoría de exhibición, que no va a concurso.

Estreno en Sitges para Mir

Es la primera vez que Luis Mir irá Sitges. "Unos amigos me insistieron en que tenía que presentarlo, porque casualmente el símbolo del festival de Sitges es King Kong. Entonces me puse en contacto con ellos, se lo presenté y les gustó. Puede que les hiciera gracia y me seleccionaron", explica el cineasta.

Carlos Cardona durante un homenaje que le brindaron en el antiguo Cine Cartago de Ibiza. / Archivo personal de Carlos Cardona.

"En junio me llamaron, lo habían visto y les había gustado. Me dijeron que estaba seleccionado. Entonces me mandaron todo el material para inscribirme", recuerda Mir. Hace apenas unos días, la organización del certamen se puso nuevamente en contacto con el cineasta para darle la fecha de presentación y proyección del documental: el 17 de octubre.

José Luis Mir inició el proyecto en torno a 2018 y lo dio por terminado en septiembre de 2024, con la pandemia de por medio. Mir descubrió la historia de Carlos José Cardona Tur (Sant Rafel, 1901-1979) a través de la prensa local: un ibicenco que soñó con hacer películas en Hollywood y lo consiguió como creador de decorados y efectos especiales y como inventor.

La primera aparición de Cardona en una película fue como figurante en ‘El rey de la pradera’. Hizo de bailarín en ‘La viuda alegre’. Durante ese rodaje, el jefe de decorados del filme se fijó en él mientras tallaba un Quijote «con una madera y una navajita». Al ver lo mañoso que era decidió ficharlo para hacer decorados y miniaturas.

Con la película ‘Ben-Hur’, de Fred Niblo, estrenada en diciembre de 1925, empezó a dedicarse a hacer efectos especiales y maquetas. Además de ‘King Kong’, intervino en ‘La fiera de mi niña’, de Howard Hawks, para la que hizo una reproducción a escala real del tigre.

Llegó a fundar su propia empresa de maquetas y efectos especiales, Cardona Studios y continuó en el sector hasta bien entrada la década de los 40. Después fundó otro negocio con dos socios en el que hacían inventos, que primero se llamó Cardona Design Company y luego, al convertirse en el único propietario, Cardona One Design Company.

En 1969, después de casi medio siglo sin pisar Ibiza, decidió hacer un viaje a la isla y allí descubrió que todavía le quedaba familia. Después lo vendió todo para instalarse con su mujer en las Pitiusas. Se hizo una casa en Sant Rafel, 'Villa Carol', el nombre de su mujer, y allí residieron hasta su fallecimiento, en 1979.