Dua Lipa se atreve con el flamenco antes de su cumpleaños en Ibiza

Dua Lipa exprime al máximo cada minuto que pasa en Ibiza y lo demuestra acudiendo a una actuación del grupo Ibossim Flamenco Ibiza. La formación de flamenco muestra a la estrella de la música en dos vídeos mientras baila al son de 'Regoleta', de Niña Pastori y 'Volando voy', de Camarón de la Isla. Ella aparece feliz junto a su novio, Callum Turner e incluso se atreve a seguir el ritmo de la bailaora del grupo, que parece darle una breve clase particular.

La cantante británica es una fija del verano ibicenco y lleva alrededor de una semana en la isla en los que son sus últimos días antes de cumplir los 30 años el 22 de agosto. La artista ha mantenido al tanto a sus aficionados de su paso por Ibiza en sus redes sociales y se ha retratado junto a sus hermanas, su madre y su pareja en una fiesta en la playa, en una discoteca y en un barco.

Entre estas imágenes aparecen varios vídeos de la fiesta flamenca. Ella comenta: "Muy lejos – muy bueno – sol, mar, los mejores de los mejores amigos, bailar hasta las 6 am, largas largas comidas, flamenco, GRANDES ABRAZOS y una LLUVIA DE ESTRELLAS".

Ibossim Flamenco Ibiza y Dua Lipa son viejos conocidos, ya que el grupo de flamenco señala en el mensaje adjunto al vídeo: "Ya es una tradición celebrar el cumpleaños junto a ella poniendo nuestra música y compartiendo juntos". De hecho, el grupo está acostumbrado a moverse entre celebridades de tanto renombre, puesto que ha actuado para Paul McCartney, David Guetta o Leo Messi. Además, ha sido invitado a lugares tan lejanos como Dubái, Emiratos Árabes Unidos o Rusia.