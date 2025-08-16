Concierto de órgano de Arturo Barba, el organista youtuber, en el XXVI Festival Internacional de Música de Ibiza

El reconocido organista Arturo Barba, catedrático de órgano del Conservatorio Superior de Música de Valencia y organista de la Orquesta Sinfónica del Palau de les Arts, ofrecerá un concierto de gran virtuosismo en el órgano de la iglesia de Sant Carles, en el marco del XXVI Festival Internacional de Música de Ibiza.

Conocido también como el organista youtuber, Barba ha logrado acercar este instrumento a nuevas audiencias gracias a su canal de YouTube, que supera las 750.000 visualizaciones y se ha convertido en el espacio en español sobre órgano más seguido en la red.

Considerado uno de los organistas más prestigiosos de la actualidad, Barba desarrolla una intensa actividad concertística internacional en escenarios emblemáticos como la Catedral de Notre Dame de París, la Abadía de Westminster en Londres, la Catedral de San Esteban de Viena, la Catedral de San Pablo de Londres o el Auditorio Nacional de Madrid, entre muchos otros.

En su cita en Ibiza presentará un programa inédito en la isla, con obras que abarcan desde el Barroco español hasta la música contemporánea: la Batalla Imperial de Juan Bautista Cabanilles, el manuscrito español anónimo del siglo XVII Flores de Música, la célebre Toccata y Fuga en re menor de Johann Sebastian Bach, las Variaciones sobre un tema de Paganini para pedal solo de Sir George Thalben-Ball, la contemporánea Mad Rush de Philip Glass y la Suite Gothique op. 25 de Léon Boëllmann.

El público podrá disfrutar además de la interpretación en detalle gracias a un circuito cerrado de cámaras y una pantalla frente al altar, que permitirá seguir los movimientos de manos y pies en los teclados y el pedalero.

Natural de Valencia, Premio Extraordinario Fin de Carrera en Órgano, Arturo Barba ha trabajado con directores de la talla de Zubin Mehta, Plácido Domingo, Fabio Luisi o Gustavo Gimeno, y ha colaborado con la Orquesta de Valencia y la Orquesta del Palau de les Arts Reina Sofía.

El evento está organizado por el Centro Cultural de San Carlos y forma parte de la programación del XXVI Festival Internacional de Música de Ibiza.