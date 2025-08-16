El álbum
Un colchón como lienzo para un grafitero
Hace tres días publicábamos la imagen de tres colchones tirados en el bosque de es Fornàs, al borde de la carretera (que se sumaban a los cinco encontrados pocas jornadas antes en un terraplen de ses Marrades). Pues bien, a falta de paredes, un grafitero ya ha usado uno de ellos como lienzo.
