Un coche vuelca en el acceso a la zona residencial de Roca Llisa

E.A.

Redacción Digital

Ibiza

Los vecinos de la urbanización de Roca Llisa se han encontrado con la terrible sorpresa de un coche volcado junto al acceso a la zona residencial.

Un vídeo grabado desde el asiento del copiloto de un vehículo muestra al automóvil accidentado apoyado en un ciprés con las ruedas hacia arriba en uno de los arcenes de la vía.

Hasta el momento se desconoce si ha habido víctimas y las causas del suceso.

