Un coche de 100.000 euros sufre un extravagante accidente en Ibiza

Un vehículo valorado en unos 100.000 euros sufrió un espectacular y extravagante accidente la pasada madrugada en la carretera que conecta la central de Gesa con Jesús. Por motivos que se desconocen, el conductor perdió el control del coche y, tras una trayectoria errática, impactó con el guardarraíl antes de precipitarse violentamente contra el suelo. Tampoco ha trascendido si ha habido víctimas, aunque el bólido debió alcanzar una gran velocidad en el momento del suceso porque la protección salió despedida a más de seis metros de distancia.

El coche, un Audi Q3 RS, quedó visiblemente dañado y en una posición comprometida. En plena madrugada, entre las 3 y las 4 horas, equipos de seguridad vial balizaron y señalizaron la zona para evitar riesgos a otros conductores a la espera de que pudiera realizarse el rescate con medios especializados.

Ya por la tarde, en torno a las 17 horas, dos equipos de Grúas Ibiza, uno de ellos equipado con una grúa de gran tonelaje, izaron el coche y lo depositaron sobre una plataforma de transporte. La maniobra, fue de gran dificultad por la ubicación del vehículo y su peso.