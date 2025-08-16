El campamento de sa Joveria en Ibiza supera ya las 200 infraviviendas

El campamento de sa Joveria, situado junto al Recinto Ferial, es la última de las grandes concentraciones de infraviviendas que queda en la isla de Ibiza y, a juzgar por las imágenes aéreas que ha grabado Diario de Ibiza, nunca como hasta ahora se habían contabilizado tantas chabolas ni tampoco había tenido tantos habitantes.

En estas imágenes aéreas se pueden contar algo más de 200 infraviviendas en una parcela de 10.000 metros cuadrados -una extensión equivalente a 14 campos de fútbol- que se extiende desde el Recinto Ferial de Vila hasta la parcela que hay detrás del restaurante El Carnicero.

Estas son las fotos del campamento de sa Joveria / Sergio G. Cañizares

Según fotos de Google Earth, las primeras chabolas se instalaron aquí en el año 2023 -dato que también confirman los residentes más veteranos del asentamiento- y, respecto al año pasado, este verano ha duplicado su tamaño. No obstante, el enorme crecimiento se ha producido al inicio de la temporada. El campamento de sa Joveria no habría recibido inquilinos procedentes del cierre de Can Rova 2 y apenas ha llegado alguno de es Gorg.

Los cálculos del número de habitantes exacto del campamento son aproximativos, pero si se tiene en cuenta que hay dos centenares de chabolas, probablemente los residentes alcancen el medio millar.

Hombres saharauis

Su composición es muy homogénea: todos son hombres y más del 90% -según cálculos de los propios residentes- son de origen saharaui. Algunos han estado otros veranos pernoctando en el campamento de Can Raspalls, cuya parcela fue cercada en octubre del año pasado y cuyo grueso de población también era de la misma procedencia.

El campamento alcanza su máxima población durante los meses de verano, coincidiendo con los meses de mayor afluencia turística. Los temporeros abandonan sus infraviviendas a finales de octubre pero una parte sustancial de habitantes, los que tienen un trabajo que no está relacionado con el turismo, como los que se dedican a la construcción o a la recogida de basuras, permanecen en sa Joveria todo el año.

A diferencia de otros campamentos como es Gorg o Can Rova, aquí no hay autocaravanas. De hecho, tanto en las imágenes aéreas como en la inspección a pie de terreno, no se ha detectado ningún vehículo de este tipo. La mayoría de infraviviendas están levantadas con un esqueleto de madera, palés y lonas y telas impermeables.

Como es fácil imaginar, nadie dispone de los mínimos servicios básicos de limpieza, luz, agua corriente o infraestructuras sanitarias. Hasta el pasado mes de mayo, el agua la podían conseguir gratuitamente en las fuentes públicas de la ciudad de Ibiza, pero desde que el Ayuntamiento ordenó el cierre de todas ellas, se han visto obligados a comprarla en el expendedor de agua que está situado junto a la gasolinera de Sant Rafel.