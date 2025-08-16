Dudas en Brasil con la muerte de un joven que cayó desde un balcón en Ibiza

Lucca Cambraia, un joven brasileño de 27 años, es una de las cinco víctimas mortales por precipitación registradas en Sant Antoni esta temporada.

Su muerte, la última hasta la fecha dentro de esta racha fatal en el municipio, se produjo el pasado 3 de agosto, cuando cayó el vacío desde un balcón del céntrico hotel Florencio. La caída le produjo múltiples fracturas y un traumatismo craneoencefálico.

La Guardia Civil recibió la llamada de aviso a las 17.45 horas y los agentes intentaron reanimar al precipitado, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida.

La Policía Judicial abrió entonces una investigación y, después de que inicialmente se barajara la hipótesis de un accidente, finalmente se dictaminó la muerte voluntaria de la víctima.

La Guardia Civil no ha comunicado los resultados de los análisis toxicológicos realizados a la víctima, por lo que se desconoce si había tomado alcohol o drogas. En la habitación de hotel donde se hospedaba junto a un amigo, los agentes no encontraron ninguna de esas dos sustancias.

Lucca Cambraia era natural de la localidad de Piraí, en el estado de Río de Janeiro, y estudió la carrera de odontología en la Universidad Severino Sombra de Vassouras, situada a unos 40 kilómetros de su localidad natal.

Completados sus estudios, empezó a trabajar como odontólogo. Además, también era muy aficionado a la actividad física y practicaba deportes de contacto como el muay thai, tal y como se puede comprobar en sus perfiles en redes sociales.

«El sueño de su vida»

Según asegura una amiga cercana de Lucca a Diario de Ibiza, el joven era «una buena persona que no consumía drogas y no tenía pensamientos suicidas». «Lo que ha pasado no nos entra en la cabeza. Lucca nunca se suicidaría», añade la joven.

Además, también subraya que el fallecido había «planeado durante años» este viaje a Ibiza y que también tenía «otros viajes planeados para este mismo año» a otros lugares.

«Lucca estaba viviendo el mayor sueño de su vida», resume sobre estos desplazamientos turísticos que se truncaron de forma abrupta hace casi dos semanas en Sant Antoni. «Estamos devastados. Nos gustaría mucho saber qué le pasó a nuestro joven Lucca», finaliza su amiga.

El caso ha despertado bastante expectación mediática en Brasil, donde numerosos medios de comunicación de alcance nacional se han hecho eco del suceso. Es el caso de SBT, una de las cadenas televisivas más importantes del país, donde se han referido a «los misterios que rodean» al fallecimiento de su compatriota en Ibiza.

«Era un niño querido, un deportista, un gran profesional y un buen chico. Siento un dolor incomensurable», ha lamentado su padre en declaraciones al portal de noticias G1.