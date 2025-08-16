Ibiza
Alerta máxima de incendio en Ibiza: los bomberos sofocan el primer susto en Sant Joan
Las autoridades piden máxima precaución y colaboración ciudadana
La isla de Ibiza al completo ha pasado este sábado a estar en alerta roja 4 por riesgo de fuego, el nivel máximo establecido en el baremo para peligro de incendios que gestiona el Govern balear a través de su conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.
Este máximo riesgo implica que están prohibidas las quemas de rastrojos, así como cualquier uso de fuego en la naturaleza. "Pedimos la máxima precaución y colaboración ciudadana", reclaman los bomberos de Ibiza.
Los bomberos ya tuvieron que sofocar un primer susto en la madrugada del sábado al domingo, cuando se quemaron 40 metros cuadrados de terreno al borde de un camino en Can Llúcia, en el municipio de Sant Joan.
Ayudados por la falta de viento
Alertados por los vecinos, los bomberos desplazaron dos vehículos autobombas y un total de cinco efectivos, que dieron por extinguido el fuego a las 5.15 horas.
"La ausencia de viento ha ayudado a una extinción rápida y efectiva. ¡No bajamos la guardia!", señalaron en sus redes sociales.
A excepción de Formentera, que mantiene el nivel naranja 3, todo el archipiélago balear se encuentra ahora mismo en riesgo máximo de incendio forestal.
