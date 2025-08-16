El 13% de las plazas hoteleras de la isla de Ibiza es de cinco estrellas

El salto cualitativo experimentado por la oferta hotelera de Ibiza ha llegado a tal punto que casi la mitad de las plazas disponibles, el 48,46%, es de cuatro o cinco estrellas, cuando en 2010 este porcentaje se limitaba al 18,9%. La comparación es aún más significativa si se toman como referencia los establecimientos de máxima categoría que, con 7.621 camas, suponen el 13% de la capacidad de toda la planta hotelera (58.636), según consta en el registro turístico del Consell.

Llama la atención que el peso real de la oferta de lujo queda disimulado si se emplea como baremo el número de hoteles y no el de las plazas disponibles en cada uno de ellos. Así, de los 305 establecimientos que funcionan en la isla, 23 son de cinco estrellas, con lo que representan el 7% del total. Este último porcentaje es muy superior a la media nacional ya que, según el portal Idealista, solo el 2,5% de los alojamientos españoles alcanza este nivel.

Como la capacidad media en la planta hotelera de lujo es muy superior al resto, el porcentaje de los visitantes que representan para la isla llega a doblar al del número de alojamientos. Es el caso de algunos de los mayores recintos turísticos de la isla, como el Hard Rock, que cuenta con 988 plazas, el Insotel Tarida Beach, con 812, o los dos resorts Grand Palladium de Platja d’en Bossa, cada uno de ellos con más de 800 camas.

Crecimiento exponencial

Hay otro dato que revela el crecimiento exponencial del sector del lujo en Ibiza: en 2010, la oferta de cinco estrellas se limitaba a 1.012 camas, siete veces menos que en la actualidad. Por contra, buena parte de los establecimientos de menor categoría, como hostales, fondas o casas de huéspedes, no superan la decena de habitaciones.

De hecho, en la actualidad hay 58 hoteles de una sola estrella en Ibiza (el doble que de cinco), pero solo suman 2.886 camas, el 4,92% del total. En el caso de los 33 alojamientos que no cuentan con ninguna estrella, su capacidad global es de 605 plazas.

La oferta de cuatro estrellas, con 71 establecimientos y 20.719 camas, supone el 35,33% de las plazas hoteleras. El peso de los tres estrellas, con 64 alojamientos y una capacidad para 18.661 turistas, es ligeramente inferior y representa el 32,17% del total. Cabe tener en cuenta que, en 2010, los negocios de tres estrellas eran mayoritarios en la isla y podían acoger hasta a 27.670 turistas.

Por último, el registro turístico del Consell de Ibiza tiene dados de alta en la actualidad a 56 establecimientos de dos estrellas. En este caso, disponen de 7.944 camas, el 13,55% de la planta hotelera.

El conjunto de los establecimientos hoteleros de Ibiza suman 58.636 camas, con lo que representan el 60,77% del total de 96.558 de la oferta reglada. Los apartamentos turísticos suponen el segundo grupo de mayor peso, con 216 establecimientos que pueden albergar a 18.621 turistas.

El resto de la oferta

Actualmente, en Ibiza hay 2.390 viviendas vacacionales dadas de alta en el registro del Consell, con una capacidad para 18.400 personas. En este caso, llama la atención que se ha reducido ligeramente esta oferta, ya que el año pasado constaban 2.406 en el mismo listado oficial.

Por último, los cinco campings abiertos en estos momentos ofrecen en conjunto 1.598 camas, una cantidad que dobla a la del turismo rural. Así, en el registro del Consell constan nueve establecimientos catalogados como hoteles rurales y otros 37 como agroturismos, con 924 plazas disponibles en total.