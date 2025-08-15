Este es el único municipio de las Pitiusas que ha perdido suelo residencial urbano en los últimos años

Formentera es el único territorio de las Pitiusas que cuenta con menos cantidad de bienes catastrales residenciales urbanos, ya que pasó de los 2.516 de 2014 a los 2.324 del año pasado. El Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat), que aporta estas cifras, indica que el número total de propiedades urbanas de la isla aumentó en 233 en ese mismo periodo. De esta manera, la bajada en la cantidad de propiedades residenciales es todavía más sorprendente.

Por lo que respecta a la isla de Ibiza, el número de bienes catastrales dedicados a domicilios creció en 3.593 desde 2014 hasta 2024, un 5,5 por ciento. Este crecimiento representa el 48 por ciento del registrado en el cómputo global de todas las parcelas urbanas. Por ello, se puede afirmar que Ibiza ha apostado por lanzar más vivienda al mercado en los últimos años.

Sant Josep lidera la subida

El municipio de Sant Josep es el que más destaca en esta tendencia porque cuenta con un 11,9 por ciento más de bienes catastrales de uso residencial en el periodo estudiado. Este aumento se corresponde con un 75,2 por ciento del crecimiento contabilizado en el registro de todos los bienes catastrales urbanos del municipio.

A mucha distancia se encuentra Santa Eulària, que ha visto crecer su número de parcelas urbanas dedicadas a vivienda en un 5,5 por ciento. Esta subida aportó el 45,7 por ciento del aumento en el listado de todos los bienes catastrales urbanos del territorio.

Sant Antoni, Sant Joan y el municipio de Eivissa son los lugares que menos bienes catastrales urbanos de uso residencial generaron entre 2014 y 2024, ya que sus porcentajes de subida fueron de 4,2, 3,9 y 2,7 por ciento, respectivamente. Estos aumentos más leves representaron en Sant Antoni el 42,3 por ciento del aumento en la cantidad de parcelas urbanas; en Sant Joan, el 58,6 por ciento y en Eivissa, el 28,1 por ciento.