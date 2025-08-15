El restaurante de Ibiza que ofrece colgadores a los clientes responde: "Es un detalle, no se cobra nunca"

Un "malentendido" en el castigado mundo de la restauración de Ibiza se está convirtiendo en una de las noticias virales del verano. Una turista denunció a través de la red social X que en el restaurante Wakame le intentaron colar en el tique el concepto de «gancho bolsa». La clienta dice que aceptó usar el soporte tras la insistencia de la persona que les atendió: «La camarera nos ofrece amablemente colocar nuestros bolsos en un ganchito en la mesa. Declinamos su oferta pero, ante su insistencia, aceptamos».

El dueño del local, Litterio Cisalino, apunta que nunca hubo intención de cobrarle por este concepto: "No es un servicio, es un detalle que luego, si quieres, puedes adquirir en la zona de tienda que tenemos". Y lamenta que este "malentendido" le esté generando "tantos comentarios ofensivos" en las redes sociales.

Cisalino niega la mayor: que cobren por estos ganchos para los bolsos de las y los clientes. Y explica que es "un servicio que damos al cliente por su seguridad", debido a la cantidad de robos que se producen en verano, "y como uno de los tantos detalles que tenemos con nuestros clientes sin ánimo de lucro".

También agradece que la denunciante eligiera su restaurante y que únicamente se quejara de este malentendido. "No se ha quejado ni del servicio ni de la comida, y eso es magnífico". "Soy el primero que denuncia los abusos a los turistas y mi única intención es no engañar a nadie; Ibiza es muy pequeña y me conoce todo el mundo".

El propietario tampoco entiende que la organización de defensa de los consumidores, Facua, haya pedido al Govern balear que investigue y abra un expediente sancionador a su restaurante: "Esto es de locos, por algo completamente sacado de contexto, que no tiene ni pies ni cabeza; menos mal que la gente que nos conoce no está dando todo su apoyo", apunta Cisalino a Diario de Ibiza.