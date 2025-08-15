Migración
Rescatadas cerca de Formentera dos pateras a la deriva con 40 migrantes a bordo
Salvamento Marítimo y Guardia Civil coordinan el dispositivo
Dos nuevas pateras, cada una con 20 migrantes de origen magrebí a bordo, han sido rescatadas este viernes cerca de la costa de Formentera, donde llegan la mayor parte en los últimos meses.
Las embarcaciones se encontraban juntas, flotando a la deriva en el mar al sur de la pitiusa menor.
Ha sido la tripulación de un buque de mercancías argelino quien avistó a las pateras y dio el aviso a las autoridades para que procedieran a su rescate.
De esta forma, a las 16.55 horas fueron rescatados los cuarenta migrantes en un dispositivo que contó con la participación de Salvamento Marítimo y del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil.
Después de que el martes y el miércoles se produjera una masiva llegada de pateras que colapsó Formentera, durante las dos jornadas siguientes tan solo han llegado tres embarcaciones de este tipo, por el momento.
